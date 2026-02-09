¿Te dio tiempo de reaccionar? Los segundos reales que avisó la alerta sísmica el temblor de hoy

La tarde de hoy 8 de febrero de 2026, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) registró un sismo que activó alertas en distintas regiones del país. De acuerdo con el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el movimiento telúrico fue detectado por sensores cercanos al epicentro, lo que permitió emitir avisos preventivos con distintos tiempos de anticipación, dependiendo de la distancia y propagación de las ondas sísmicas.

El sismo ocurrió a las 15:42:17 horas, y segundos después, la alerta sísmica comenzó a difundirse en varias ciudades del centro y sur de México.

🚨 ¡SISMO EN #OAXACA! 🚨



Esta tarde, un sismo de magnitud 5.7 sacudió Puerto Escondido, sorprendiendo a habitantes y turistas que disfrutaban de un día tranquilo en la #playa.



Las cámaras de monitoreo captaron el momento exacto en que el movimiento llegó a la Bahía de Santa… pic.twitter.com/6SATCBbjCi — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2026

¿Cuántos segundos antes sonó la alerta sísmica en cada ciudad hoy 8 de febrero?

¡Atención! Como ya es una tradición, las autoridades informaron distintas estadisticas que dejó el sismo. Según el informe oficial del SASMEX, estos fueron los tiempos de anticipación exactos con los que la alerta sísmica se difundió en las principales ciudades incluidas en el reporte:



Colima : 178 segundos

: 178 segundos Morelia : 132 segundos

: 132 segundos Toluca : 97 segundos

: 97 segundos Ciudad de México: 93 segundos

93 segundos Cuernavaca : 85 segundos

: 85 segundos Puebla : 75 segundos

: 75 segundos Acapulco : 64 segundos

: 64 segundos Chilpancingo : 63 segundos

: 63 segundos Oaxaca: 19 segundos

Estos datos muestran cómo la ubicación geográfica influye directamente en el tiempo de reacción. Mientras que en ciudades como Colima y Morelia hubo más de dos minutos para actuar, en Oaxaca, mucho más cercana al epicentro, la alerta llegó con apenas 19 segundos de anticipación.

¿Por qué varía tanto el tiempo de alerta sísmica?

El SASMEX explica que el sistema funciona detectando las ondas primarias (P), que viajan más rápido y no suelen causar daño, para alertar antes de que lleguen las ondas secundarias (S), responsables del movimiento fuerte.

Por eso, cuanto más lejos esté una ciudad del epicentro, mayor será el tiempo de alerta. El mapa difundido por CIRES muestra círculos concéntricos de tiempo cada 20 segundos, que ayudan a estimar el retraso del efecto sísmico en distintas regiones.

¿Cómo activar la alerta sísmica del gobierno en tu celular?

El procedimiento para recibir alertas sísmicas oficiales en tu teléfono depende del sistema operativo que utilices. Ya sea Android o iPhone, el objetivo es el mismo: permitir la recepción de Alertas de Emergencia Inalámbricas emitidas por las autoridades.

En iPhone (iOS)

Ingresa a la aplicación Configuración de tu dispositivo.

Dirígete al apartado Notificaciones y desplázate hasta la parte inferior de la pantalla.

Ahí encontrarás la sección Alertas gubernamentales.

Verifica que estén activadas las opciones de Alerta extrema, Alerta grave, Alerta de ejercicio y Mensajes informativos, ya que estas permiten recibir avisos oficiales en caso de emergencia.



En teléfonos Android

