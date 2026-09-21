Notas
-
EN VIVO | ¡Tiembla en Chiapas! Sismo de 4.6 sacude al suroeste del estado
¿Se registró un temblor hoy lunes 21 de septiembre? Sigue el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial.
-
EN VIVO | ¿En qué partes de México tembló este 20 de septiembre?
¿Hubo un temblor hoy domingo 20 de septiembre? Consulta todos los sismos registrados en México con magnitud, epicentro e información oficial.
-
Cómo el terremoto de 1985 reconfiguró el mapa poblacional de México: éxodo hacia el interior del país
El terremoto de 1985 provocó el éxodo de más de un millón de capitalinos. Descubre cómo el sismo transformó la demografía del país y la sede del INEGI.
-
Reportan sismo en Hidalgo HOY en el día del Segundo Simulacro Nacional 2026: EN VIVO
Actualizaciones en vivo sobre los sismos ocurridos este sábado 19 de septiembre en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2026; aquí los detalles.
-
Tiembla hoy 19 de septiembre: Dos nuevos sismos en Colombia en el mismo departamento del terremoto de 7.4
El departamento de Chocó en Colombia fue azotado por dos sismos la mañana de este sábado 19 de septiembre.
-
¿Cómo reportar si no sonó la alerta sísmica en altavoces del C5 en CDMX durante el Simulacro Nacional? El paso a paso
Si en tu colonia no sonó la alerta sísmica durante el simulacro del 19 de septiembre, esta es la forma de reportar fallas en los altavoces del C5 de la Ciudad de México.