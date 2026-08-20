México habilita número de emergencia tras fuerte sismo que sacudió Perú

Si eres mexicano y te encuentras en Perú, hay un número que conviene tener a la mano por cualquier tipo de emergencia, pero, principalmente tras el sismo de magnitud 7.2 que sacudió la región de Ayacucho.

Recientemente, la Embajada de México en Perú se expresó a través de redes sociales para que cualquier mexicano que viva allá o simplemente tenga familiares pueda comunicarse y mantenerse en comunicación.

Este es el número de emergencia para mexicanos en Perú

La Embajada de México indicó que el teléfono +51 981 569 404 está disponible para que los connacionales puedan solicitar orientación ante la situación generada por el sismo.

En caso de encontrarte en Perú y necesitar asistencia relacionada con la emergencia, puedes comunicarte a este número. La recomendación es guardar el contacto y recurrir a él si requieres orientación de la representación mexicana.

El aviso fue difundido mientras las autoridades peruanas continúan con la evaluación de las condiciones en la zona afectada.

🇲🇽 Mexicanas/os en Perú:



Ante el #sismo en la región de #Ayacucho, se recuerda que el teléfono de emergencia de esta Legación es:



☎️ +51 981 569 404



Llama o envía un mensaje para recibir orientación.@vcalva @SRE_mx pic.twitter.com/3hQuKXkDeD — México en el Perú 🇲🇽🇵🇪 (@EmbaMexPeru) August 20, 2026

¿Dónde ocurrió el sismo de 7.2?

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el movimiento tuvo una magnitud de 7.2 y tuvo lugar en la región andina de Ayacucho, en el sur del país.

El temblor alcanzó una intensidad de entre III y IV en Coracora, ciudad localizada a unos 650 kilómetros al sur de Lima. En la capital peruana también se percibió el movimiento, aunque de manera leve.

Hasta el momento de los reportes difundidos este jueves, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional mantenía la evaluación de posibles afectaciones.

Imágenes del terremoto en Cora Cora, Parinacochas. Provincia al sur de Ayacucho, zona cercana a Ica. 7.2 de magnitud. Se sintió fuerte en toda la región. pic.twitter.com/wss5O6b1h1 — Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) August 20, 2026

Autoridades mantienen vigilancia tras el movimiento

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, señaló que, por ahora, no se había registrado una situación crítica, aunque los equipos especializados continuaban revisando las consecuencias del sismo.

Las autoridades también descartaron, hasta ese momento, la posibilidad de un tsunami, como es comun cada que hay un movimiento telúrico.

Es important recordar que Perú se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona de intensa actividad sísmica que concentra una parte importante de los terremotos registrados en el planeta y que en las últimas semanas aumentó su actividad.