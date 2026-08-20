FUERTE Sismo sacude Perú: Esto sabemos sobre el terremoto HOY 20 de agosto (Video)

Un sismo en Perú puso en alerta a los ciudadanos. Su magnitud fue de 7.2, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, pero esta cifra puede cambiar en minutos.

Hasta el momento no hay reporte de daños aunque, usuarios en redes sociales reportan que se pudo sentir por un largo tiempo y en otras zonas con gran intensidad.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026 13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/EXEv0iY0Ur — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) August 20, 2026

El sismo, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, tuvo su epicentro a 35 kilómetros del municipio de Coracora.

¿Dónde se ubica Coracora, epicentro del sismo en Perú HOY?

Coracora es una ciudad del Perú situada en el suroeste del país. Es la capital de la provincia de Parinacochas en el departamento de Ayacucho. Se encuentra a unos 650 kilómetros al sur de Lima y a una altura de 3 mil 150 metros sobre el nivel del mar, con apenas 14 mil habitantes.

#ÚLTIMAHORA | Un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudió a #Perú



De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, el epicentro se localizó a 35 kilómetros del municipio de Coracora.



Hasta el momento, las autoridades y brigadas de protección civil no reportan víctimas ni daños… pic.twitter.com/CMYUbEx7NF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

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