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FUERTE Sismo sacude Perú: Esto sabemos sobre el terremoto HOY 20 de agosto (Video)

Un fuerte sismo se sintió en Perú al comienzo de esta tarde del 20 de agosto; su magnitud preliminar es de 7.2. Se informó que no hay alerta de tsunami.

FUERTE Sismo sacude Perú_ Esto sabemos sobre el terremoto HOY 20 de agosto
|X Instituto Geofísico del Perú

Escrito por: Ollinka Méndez

Un sismo en Perú puso en alerta a los ciudadanos. Su magnitud fue de 7.2, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, pero esta cifra puede cambiar en minutos.

Hasta el momento no hay reporte de daños aunque, usuarios en redes sociales reportan que se pudo sentir por un largo tiempo y en otras zonas con gran intensidad.

El sismo, de acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, tuvo su epicentro a 35 kilómetros del municipio de Coracora.

¿Dónde se ubica Coracora, epicentro del sismo en Perú HOY?

Coracora es una ciudad del Perú situada en el suroeste del país. Es la capital de la provincia de Parinacochas en el departamento de Ayacucho. Se encuentra a unos 650 kilómetros al sur de Lima y a una altura de 3 mil 150 metros sobre el nivel del mar, con apenas 14 mil habitantes.

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