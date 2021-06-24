VIDEO: Sismo en Perú sorprende a conductores durante programas en vivo

La noche de este martes 22 de junio se registró un sismo en Perú de magnitud 6.0, durante este, distintos programas en vivo captaron el momento y la reacción de sus conductores.

De acuerdo con la agencia sismológica, el sismo en Perú tuvo un epicentro a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, cerca de la población de Mala, por el cual no se reportaron personas lesionadas.

Minutos antes de las 22 horas de este martes, un programa en vivo captó el momento en el que una de sus conductoras vivió momentos de angustia mientras realizaba una entrevista. Pidió a los espectadores que mantuvieran la calma y recordaran lo practicado en simulacros.

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“Es lógico asustarse, pero ya pasó. Entonces hay que siempre estar prevenidos, utilicen mascarillas, por favor, no corran”, dijo la periodista durante el programa en vivo.

LO ÚLTIMO | Sismo de magnitud 5.8 se registró en Lima con epicentro en Mala-Cañete ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/y1IVn4Q3r8 — Canal N (@canalN_) June 23, 2021

Este programa en vivo no fue el único que captó el sismo en Perú. Durante un análisis de temas políticos, los conductores comenzaron a percibir el movimiento telúrico, por lo que de igual manera, pidieron a las personas mantener la calma.

La cámara del canal de televisión mostró escenas de una vialidad local donde se observa que los vehículos siguieron su paso.

En otra grabación, se observa el inicio del sismo en Perú y los momentos de preocupación que vive el conductor de un programa en vivo, quien dijo que iba a desalojar el edificio ante la intensidad del movimiento.

Sismo en Perú sin víctimas que lamentar

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) anunció que no había víctimas ni daños estructurales tras el sismo en Perú de 6.0. Además, el servicio de Hidrografía de la Marina de Guerra descartó riesgo de tsunami.

Sin embargo, el alcalde de Lima, Perú, Jorge Muñoz, informó que 13 de los 43 distritos de la capital sufrieron “algún tipo de daño” con el sismo en Perú.

El presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, informó que 13 réplicas del sismo de 6.0 se registraron durante la madrugada de este miércoles, pero algunas fueron imperceptibles para la población.

IGP/CENSIS/RS 2021-0363

Fecha y Hora Local: 22/06/2021 21:54:18

Magnitud: 6.0

Profundidad: 32km

Latitud: -12.77

Longitud: -76.91

Intensidad: V-VI Mala

Referencia: 33 km al SO de Mala, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 23, 2021

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