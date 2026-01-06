¿Alerta de tsunami? Sismo de magnitud 6.2 sacude Japón y detiene el Tren Bala

La mañana de este martes en Japón, a las 10:18 hora local, los teléfonos y televisores de todo el oeste emitieron la alerta sísmica temprana. Un sismo con una magnitud preliminar de 6.2 golpeó la prefectura de Shimane, con un epicentro a solo 10 kilómetros de profundidad.

El movimiento alcanzó una intensidad de 5 superior en la escala japonesa (Shindo), un nivel que dificulta caminar y puede causar la caída de muebles pesados; a pesar de la fuerza del desastre natural, no hay alerta de tsunami. Las imágenes de las televisoras locales mostraron edificios balanceándose y cables de alta tensión oscilando violentamente en las ciudades de Matsue y Yonago.

Preocupación por daños en planta nuclear tras sismo

Una de las prioridades inmediatas de las autoridades fue la revisión de la Central Nuclear de Shimane, ubicada a unos 32 kilómetros del epicentro. Chugoku Electric Power informó que la unidad número 2, que apenas había vuelto a funcionar en diciembre de 2024, opera sin problemas.

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón confirmó que los sensores no detectaron anomalías ni variaciones en los niveles de radiación. Este reporte trajo tranquilidad a la región, especialmente tras el historial sísmico del país y la reciente reactivación de reactores.

Tren Bala detenido y transporte afectado en Japón

El sismo provocó un corte de energía automático que detuvo las operaciones del Sanyo Shinkansen, el famoso tren bala, entre las estaciones de Hiroshima y Okayama. La compañía JR West inició de inmediato inspecciones de seguridad en las vías para garantizar que no hubiera deformaciones por el temblor.

Además de los trenes de alta velocidad , varias líneas locales sufrieron retrasos significativos. Se estima que el servicio ferroviario comenzará a normalizarse después de las 13:00 horas, una vez concluidas las revisiones técnicas.

Réplicas constantes: El gobierno de Japón en alerta

Tras el impacto inicial, la tierra no ha dejado de moverse. Se han registrado más de 10 réplicas, incluida una de magnitud 5.1 que volvió a encender las alarmas. La Primera Ministra, Sanae Takaichi , compareció ante los medios para asegurar que el gobierno está evaluando los daños y pidió a los ciudadanos prepararse para posibles sismos de igual magnitud en los próximos días.

Hasta el mediodía, no se han reportado víctimas fatales, aunque los servicios de emergencia atienden heridos leves por caídas de objetos y ataques de ansiedad en las zonas de mayor intensidad.

Japón se prepara ante los sismos

Este sismo de 6.2 es el evento más fuerte registrado en Japón en lo poco que va de este año. Ocurre poco después del aniversario de otros grandes sismos, recordando que Japón es uno de los lugares con mayor actividad sísmica del mundo.

La rapidez de las alertas móviles y el estricto código de construcción han evitado, hasta ahora, una tragedia mayor. Las Fuerzas de Autodefensa ya realizan vuelos de reconocimiento para detectar posibles deslizamientos de tierra en las zonas rurales de Shimane y Tottori.