A las 4:17 de la madrugada, una provincia ubicada en el sur de Turquía sufrió un poderoso sismo que sembró pánico en la ciudad de Kahramanmaraş, epicentro del terremoto de magnitud 7.8 en escala Richter y perceptible hasta los países de Siria, Chipre y el Líbano.

A través de redes sociales comenzaron a ser difundidos distintos videos de los daños que ha provocado el temblor, pues de forma preliminar se observan algunos edificios dañados y derrumbados, aunque todavía no hay un reporte aproximado de personas heridas o fallecidas.

A continuación algunas de las imágenes y videos que han difundido televisoras de Turquía sobre los daños del sismo de magnitud 7.8 que sacudió la provincia de Kahramanmaraş, dentro de la ciudad que lleva su mismo nombre, el cual sorprendió a miles de ciudadanos durante la madrugada de este 6 de febrero.

#VIDEO | Circulan en redes sociales videos de edificios completamente destruidos tras el #sismo de magnitud 7,7 en el sur de #Turquía. pic.twitter.com/TBzkF89BgN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2023

La oficina de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD), suscrita al Ministerio del Interior de Turquía, informó que el sismo tuvo lugar a las 04:17 hora local en la provincia de Kahramanmaras y con una profundidad de 7 kilómetros.

En un principio, la magnitud preliminar fue de 7.4; sin embargo. De inmediato, el presidente Erdoğan llamó al gobernador de Kahramanmaraş, Ömer Faruk Coşkun, quien le dio un primer reporte de lo sucedido con el terremoto, de acuerdo con el canal de televisión TRT Haber.

Videos del terremoto que sacudió Turquía

"Transmito mis mejores deseos a todos nuestros ciudadanos que se vieron afectados por el terremoto que ocurrió en Kahramanmaraş y se sintió en muchas partes de nuestro país. Todas nuestras unidades pertinentes se encuentran en alerta bajo la coordinación de AFAD", escribió el presidente de Turquía en redes sociales.

🔴 #AHORA | La televisión de Turquía muestra dramáticas escenas de estructuras destruidas luego del terremoto. pic.twitter.com/nGGFyEkfKX — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 6, 2023

Última hora - Videos de colapsos en Turquía (#Turkiye) por el terremoto de M7.8 de hace unos minutos. https://t.co/uFf2orwwMy — SkyAlert (@SkyAlertMx) February 6, 2023

El #TerremotoTurquía se sintió con fuerza también en Líbano, Siria, Israel, Chipre y Jordania, donde se registran algunos daños menores hasta el momento. Video de Beirut en Líbano. https://t.co/bwQ314lZUH — SkyAlert (@SkyAlertMx) February 6, 2023

Nuestros equipos de búsqueda y rescate fueron enviados de inmediato a las áreas afectadas por el terremoto. Nuestro Ministerio del Interior y Salud, AFAD, Gobernaciones y todas las demás instituciones iniciaron sus labores rápidamente. Recep Tayyip Erdoğan, presidente de Turquía

El mandatario turco afirmó que esperan superar este desastre juntos lo antes posible y con el menor daño posible, por lo que continuará con sus labores para preservar la seguridad de sus ciudadanos.

Teléfonos de emergencia para localizar mexicanos en Turquía

Embajada en Ankara:

Desde Turquía: 0533 956 3270

Desde México: 0090 533 956 3270

Consulado en Estambul:

Desde Turquía: 0552 357 7715

Desde México: 0090 552 357 7715