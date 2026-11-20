¿Sentiste una sacudida inesperada o vibraron las ventanas en tu zona? A lo largo de este viernes se mantienen activos los monitoreos en todo el territorio nacional.
Por ello, en Azteca Noticias llevamos la cobertura minuto a minuto para confirmarte dónde tembló, la intensidad exacta y si existen reportes de daños.
¿Qué es el sistema de alerta sísmica mexicano (SASMEX)?
El sistema de alerta sísmica (SASMEX) emite avisos en el Valle de México cuando detecta un sismo de gran magnitud en la costa de Guerrero. Gracias a que las alertas viajan más rápido que las ondas sísmicas, se cuenta con hasta 60 segundos de anticipación para tomar medidas de prevención antes de que el sismo llegue a la zona.
Sismos en México: Cobertura en Vivo y Reportes para este 20 de Noviembre minuto a minuto
Sismo de magnitud 2.8 se registra durante la madrugada en Baja California
A las 04:49 horas (tiempo del centro de México) de este viernes 20 de noviembre se detectó un movimiento telúrico leve de magnitud 2.8. El epicentro se localizó a 51 kilómetros al noreste de Vicente Guerrero, Baja California, con una profundidad de 11.2 km.
¿Tembló mientras dormías? Publican el balance sísmico de la madrugada
El monitoreo no paró durante la noche. Con corte a las 05:00 horas de este viernes 20 de noviembre, se dio a conocer el reporte matutino que concentra todos los sismos localizados por debajo de magnitud 4.0 en territorio nacional.
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Suman más de 3,500 réplicas tras el sismo de Chiapas
Al corte de las 20:00 horas de ayer jueves 19 de noviembre, se contabilizaron 3,548 réplicas del terremoto magnitud 7.4 que sacudió Ciudad Hidalgo el pasado 17 de julio; la más intensa hasta ahora alcanzó M 6.5.
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