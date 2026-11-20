¿Sentiste una sacudida inesperada o vibraron las ventanas en tu zona? A lo largo de este viernes se mantienen activos los monitoreos en todo el territorio nacional.

Por ello, en Azteca Noticias llevamos la cobertura minuto a minuto para confirmarte dónde tembló, la intensidad exacta y si existen reportes de daños.

¿Qué es el sistema de alerta sísmica mexicano (SASMEX)?

El sistema de alerta sísmica (SASMEX) emite avisos en el Valle de México cuando detecta un sismo de gran magnitud en la costa de Guerrero. Gracias a que las alertas viajan más rápido que las ondas sísmicas, se cuenta con hasta 60 segundos de anticipación para tomar medidas de prevención antes de que el sismo llegue a la zona.