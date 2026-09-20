Microsismo CDMX

Notas
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EN VIVO | ¿En qué partes de México tembló este 20 de septiembre?
¿Hubo un temblor hoy domingo 20 de septiembre? Consulta todos los sismos registrados en México con magnitud, epicentro e información oficial.
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CDMX: ¿El "suelo esponja" hace que los sismos se sientan más?
Esta temporada de lluvias volvieron a resurgir algunos mitos sobre los sismos en la CDMX, ¿es verdad que los temblores se sienten más por el “suelo esponja”?
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Experto revela el motivo de por qué los microsismos duran más de lo normal en CDMX
El 10 de mayo del 2023, la zona poniente en CDMX registró dos microsismos, ahora un experto habla más sobre la Falla Barranca del Muerto y el efecto que genera.
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¿Tembló por los goles de México vs. Ecuador? Expertos aclaran si el festejo provocó un microsismo
El pasado martes 30 de junio fue un día de celebración por el triunfo de México vs Ecuador, tanto que el festejo de los goles habría provocado un sismo, ¿es posible?
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¿Sismo en el Zócalo de CDMX o euforia? Se mueve el suelo en pleno México vs Corea y Protección Civil analiza si fue un temblor
PC analiza si tembló o se movió el piso por el brinco de los aficionados en el Zócalo de la CDMX minutos antes del partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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¡Se volvió a mover la CDMX! Microsismo sacude la alcaldía Álvaro Obregón
Aunque en muchos puntos fue imperceptible, vecinos de la Álvaro Obregón reportaron el microsismo que se registró en la CDMX ester martes.