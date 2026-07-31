Sigue los sismos EN VIVO en México hoy, viernes 31 de julio; magnitud, epicentro y estados afectados

México registra constantes sismos debido a su ubicación sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor movimiento tectónico en el mundo, y cada día, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reporta decenas de temblores de distinta magnitud en diversas regiones del país.

En este EN VIVO, conocerás toda la actividad sísmica registrada hoy, viernes 31 de julio, más las actualizaciones más recientes sobre cada movimiento telúrico registrado durante la jornada. La información incluye la hora del evento, la magnitud, el epicentro, la profundidad y el estado donde ocurrió, con base en los reportes oficiales del SSN.

Cabe destacar que los estados con mayor actividad sísmica suelen ser Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Colima, Jalisco, Veracruz y Baja California, aunque los movimientos pueden presentarse en cualquier entidad del territorio nacional.

Sigue esta cobertura para conocer las actualizaciones de los sismos en México hoy, así como cualquier información relevante emitida por las autoridades de Protección Civil y el Servicio Sismológico Nacional a lo largo de este viernes 31 de julio.