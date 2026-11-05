El Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió todos los sismos ocurridos en México HOY 5 de noviembre de 2026; con actividad reportada en Guerrero, Baja California Sur y Veracruz, entre otros estados.

Toda esta actividad sísmica se debe a que México se ubica sobre cinco placas tectónicas, explicó el Servicio Geológico Mexicano.

La mayor parte del territorio pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California está sobre la placa del Pacífico; en el litoral del Pacífico están la microplaca de Rivera, la placa de Cocos y la del Caribe.