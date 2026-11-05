El Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió todos los sismos ocurridos en México HOY 5 de noviembre de 2026; con actividad reportada en Guerrero, Baja California Sur y Veracruz, entre otros estados.
Toda esta actividad sísmica se debe a que México se ubica sobre cinco placas tectónicas, explicó el Servicio Geológico Mexicano.
La mayor parte del territorio pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California está sobre la placa del Pacífico; en el litoral del Pacífico están la microplaca de Rivera, la placa de Cocos y la del Caribe.
Actualización de los últimos temblores y sus magnitudes
Tiembla tres veces en Pijijiapan
En el estado de Chiapas ocurrieron tres sismos durante la madrugada; el primero fue de magnitud 3.5, a 81 kilómetros al suroeste de Pijijiapan.
El segundo, de magnitud 3.8 fue a 110 kilómetros al suroeste del mismo municipio. Mientras que el tercero fue de magnitud 3.7, a 9 kilómetros al este de la misma localidad.
¿Cuántos temblores han ocurrido en Guerrero?
Durante la madrugada de este 5 de noviembre ocurrieron cinco temblores en la entidad.
Según datos del Sismológico, el menor tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos.
Mientras que hubo dos con magnitud de 3.5, a más de 40 kilómetros de Ciudad Altamirano y Ometepec.
Siete temblores sorprenden en Baja California Sur
El Sismológico reportó que los temblores tuvieron diferentes magnitudes y ocurrieron cerca de San José del Cabo.
A 3.1 kilómetros, de magnitud 1.6
A 3 kilómetros, de magnitud 2.2
A 3 kilómetros, de magnitud 2.0
A 3 kilómetros, de magnitud 1.9
A 3 kilómetros, de magnitud 2.0
A 3 kilómetros, de magnitud 2.1
A 3 kilómetros, de magnitud 2.2
Dos sismos durante la madrugada en Oaxaca
Durante la madrugada ocurrió un sismo de magnitud 3.3 a 52 kilómetros al norte de Matías Romero.
Posteriormente, hubo otro temblor, de magnitud 3.7 a 41 kilómetros al sureste de Miahuatlán.