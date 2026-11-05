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Sismos en México HOY: Temblores en San José del Cabo y otras zonas del país

Los sismos en nuestro país ocurren todos los días porque estamos en el Cinturón de Fuego.

Escrito por: Citlalli SánchezIván Ramírez

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) compartió todos los sismos ocurridos en México HOY 5 de noviembre de 2026; con actividad reportada en Guerrero, Baja California Sur y Veracruz, entre otros estados.

Toda esta actividad sísmica se debe a que México se ubica sobre cinco placas tectónicas, explicó el Servicio Geológico Mexicano.

La mayor parte del territorio pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California está sobre la placa del Pacífico; en el litoral del Pacífico están la microplaca de Rivera, la placa de Cocos y la del Caribe.

Actualización de los últimos temblores y sus magnitudes

Hace 8 horas

Sismo se registra en San José del Cabo

Un sismo se registró en San José del Cabo, Baja California Sur, se registró a 2 kilómetros al noreste.

Hace 11 horas

Temblor en Guerrero: sismo se registra en Patatlán

Un sismo magnitud 4.0 ocurrió al sur  Petatlán, Guerrero, a las 19:19 horas.

Hace 15 horas

Sigue temblando en San José del Cabo este jueves

Otro sismo se registra en San José del Cabo, Baja California, de magnitud 2.7 a 3 kilómetros al noreste.

Hace 15 horas

Tiembla en San José del Cabo, Baja California Sur

Reportan un sismo de magnitud 3.1 a  2 kilómetros al noreste de San José del Cabo, Baja California Sur.

Hace 20 horas

Tiembla tres veces en Pijijiapan

En el estado de Chiapas ocurrieron tres sismos durante la madrugada; el primero fue de magnitud 3.5, a 81 kilómetros al suroeste de Pijijiapan. 

El segundo, de magnitud 3.8 fue a 110 kilómetros al suroeste del mismo municipio. Mientras que el tercero fue de magnitud 3.7, a 9 kilómetros al este de la misma localidad. 



Hace 20 horas

¿Cuántos temblores han ocurrido en Guerrero?

Durante la madrugada de este 5 de noviembre ocurrieron cinco temblores en la entidad. 

Según datos del Sismológico, el menor tuvo una magnitud de 3.0, con epicentro a 19 kilómetros al suroeste de San Marcos. 

Mientras que hubo dos con magnitud de 3.5, a más de 40 kilómetros de Ciudad Altamirano y Ometepec. 


Hace 21 horas

Siete temblores sorprenden en Baja California Sur

El Sismológico reportó que los temblores tuvieron diferentes magnitudes y ocurrieron cerca de San José del Cabo.  

A 3.1 kilómetros, de magnitud 1.6 

A 3 kilómetros, de magnitud 2.2

A 3 kilómetros, de magnitud 2.0 

A 3 kilómetros, de magnitud 1.9 

A 3 kilómetros, de magnitud 2.0 

A 3 kilómetros, de magnitud 2.1 

A 3 kilómetros, de magnitud 2.2 

Hace 21 horas

Dos sismos durante la madrugada en Oaxaca

Durante la madrugada ocurrió un sismo de magnitud 3.3 a 52 kilómetros al norte de Matías Romero

Posteriormente, hubo otro temblor, de magnitud 3.7 a 41 kilómetros al sureste de Miahuatlán.

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