Generan el 90% de los terremotos: Las placas tectónicas más grandes del mundo y dónde provocaron los peores sismos

Debajo de nuestros pies el suelo no está fijo. La corteza terrestre es como un rompecabezas gigante formado por placas tectónicas donde las piezas flotan, se raspan y chocan entre sí, liberando una fuerza que provoca terremotos y destruye ciudades enteras.

¿Cuáles son las más grandes del mundo y dónde provocaron catástrofes terribles?

La Placa del Pacífico, la que más tiembla

La placa más grande del mundo es la Placa del Pacífico. Este bloque de roca es casi por completamente subterráneo y abarca la mayor parte del fondo del Océano Pacífico.

Según los mapas científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, mide más de 100 millones de kilómetros cuadrados.

Al chocar contra otros continentes, esta enorme pieza forma el Cinturón de Fuego, la zona donde ocurre el 90% de los sismos del planeta.

La Placa que cubre a México

Esta es la estructura que abarca la mayor parte de México, además de Estados Unidos, Canadá y una parte de Groenlandia. Es una de las placas continentales más pesadas del mundo.

Su interacción con la placa del Pacífico en el norte da origen a la Falla de San Andrés, un punto de fricción constante que mantiene bajo alerta de terremotos a toda la costa oeste del continente americano.

La Placa Euroasiática que sostiene a dos continentes

Ocupando el tercer puesto de las placas más grandes, la Placa Euroasiática sostiene a casi toda Europa y Asia, excepto la India. Es una pieza muy rígida que choca por el sur con las placas de África y Arabia.

Los geólogos explican que este empuje es el responsable directo de que se formaran cadenas montañosas como los Alpes, provocando también terremotos muy destructivos en la región del Mediterráneo.

El sismo más fuerte de la historia

Aunque no es la más grande, la Placa de Nazca, ubicada frente a las costas de Sudamérica, es una de las más peligrosas y veloces al moverse.

Esta se mete con fuerza debajo de la Placa Sudamericana a una velocidad de varios centímetros por año.

Ese movimiento violento provocó el peor terremoto registrado por los instrumentos en la historia del mundo: el sismo de magnitud 9.5 en Valdivia, Chile, en 1960.

Miles de venezolanos han tomado picos y palas para buscar a sus seres queridos entre los escombros, ante la lentitud de la respuesta oficial.



Aunque el tiempo se agota, la esperanza de encontrar sobrevivientes sigue viva.@NelsyOviedo de la @AILNews tiene el reporte en… pic.twitter.com/Bw8hIUKkdw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 28, 2026

El tsunami más devastador

Esta pieza abarca todo el continente de Australia y las aguas que rodean a la India. Su comportamiento es complicado porque los científicos la consideran una fusión de dos bloques antiguos.

En el año 2004, el quiebre de los límites de esta placa frente a la costa de Sumatra, en Indonesia, provocó un terremoto de magnitud 9.1 que provocó el tsunami más devastador de los últimos tiempos.