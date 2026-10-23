¿Tembló en México? Sigue EN VIVO los reportes de sismos HOY viernes 23 de octubre

¿Se registró un temblor hoy? Sigue aquí EN VIVO los reportes de sismos en México hoy viernes 23 de octubre. Mantente informado sobre posibles movimientos telúricos, sus magnitudes, epicentros y las actualizaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

México es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación en una zona donde interactúan varias placas tectónicas. Entre ellas se encuentran las placas de Cocos, Norteamérica, el Pacífico, Rivera y del Caribe.

Los sismos se concentran principalmente en estados de la costa del Pacífico, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y Colima, debido a la interacción de las placas tectónicas en esa región. Sin embargo, los movimientos telúricos también pueden sentirse en otras entidades, incluida la Ciudad de México.