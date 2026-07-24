Ni el fuego ni el descenso acabaron con el Atlante: Así nacio y sobrevivió el Equipo del Pueblo

Atlante es mucho más que un club de futbol: es una de las historias más representativas del deporte mexicano. Fundado en 1916 por un grupo de jóvenes encabezados por el Refugio Martínez, nació en los llanos de la Ciudad de México (CDMX), lejos de empresarios, universidades o grandes instituciones.

Desde sus origenes se convirtió en el llamado Equipo del Pueblo, al representar a obreros, comerciantes y trabajadores que encontraron en sus colores un símbolo de identidad.

A lo largo de más de un siglo ha superado momentos que marcaron su historia, como el incendio del Parque Asturias en 1939, la conquista de su primer campeonato profesional en 1947, el surgimiento de ídolos como Horacio Cesarín y hazañas internacionales.