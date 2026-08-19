Riesgo en CDMX: Roban tapa de un registro de agua en calles de la GAM y amenaza la seguridad de automovilistas
La Ciudad de México comienza la mañana de este miércoles con el robo de la tapa de un registro de agua en calles de la GAM; piden resolver el problema.
Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en las calles de la Ciudad de México en los últimos días, convirtiéndose en un verdadero reto para automovilistas y peatones.
Te compartimos las vialidades afectadas por los socavones, fugas de agua y encharcamientos en la CDMX para este 19 de agosto 2026; alternativas viales y otras rutas.
Mapa de calles afectadas por baches, socavones, coladeras abiertas y fugas de agua
Coladera dañada en Viaducto Miguel Alemán
En las primeras horas de este miércoles se reporta una coladera dañada en Viaducto Miguel Alemán, esquina con Prolongación de Tonalá, en la Ciudad de México (CDMX). Se recomienda manejar con precaución.
¡Cuidado! 👀⚠️ Reportan coladera dañada en Viaducto Miguel Alemán, esquina con Prolongación de Tonalá, #CDMX— adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 19, 2026
Maneja con precaución 🚗
🗣️ José Luis Segura (@JosLuisSegura7) pic.twitter.com/HtZVHP0MGH
Roban tapa de registro de agua en calles de la GAM
Reportaron el robo de la tapa de un registro de agua, ubicado en la esquina de Ferrocarril Hidalgo y Victoria, en la colonia Estrella, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).
El registro quedó completamente abierto y representa un riesgo para automovilistas, motociclistas y ciclistas que diariamente circulan por esta zona.