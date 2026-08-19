Riesgo en CDMX: Roban tapa de un registro de agua en calles de la GAM y amenaza la seguridad de automovilistas

Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en las calles de la Ciudad de México en los últimos días, convirtiéndose en un verdadero reto para automovilistas y peatones.

Te compartimos las vialidades afectadas por los socavones, fugas de agua y encharcamientos en la CDMX para este 19 de agosto 2026; alternativas viales y otras rutas.