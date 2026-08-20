Zonas de peligro en CDMX: Explosión por acumulación de gas en Iztapalapa deja una persona afectada en Santa Martha Acatitla

¡Alerta al caminar por calles de CDMX! Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en vialidades importantes en la Ciudad de México, lo que se ha convertido en un verdadero reto para los automovilistas y peatones.

Estas son las calles afectadas por socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos o caídas de árboles en la CDMX para este 20 de agosto 2026.