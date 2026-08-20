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Zonas de peligro en CDMX: Explosión por acumulación de gas en Iztapalapa deja una persona afectada en Santa Martha Acatitla

La Ciudad de México reporta algunos registros sin tapa, baches y socavones en las vialidades principales de la capital del país; estas son las zonas afectadas.

Socavones, fugas, baches y coladeras abiertas en CDMX: Calles y alcaldías afectadas este jueves
Explosión por acumulación de gas en Iztapalapa |X: @SGIRPC_CDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Fernando Ramírez

¡Alerta al caminar por calles de CDMX! Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en vialidades importantes en la Ciudad de México, lo que se ha convertido en un verdadero reto para los automovilistas y peatones.

Estas son las calles afectadas por socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos o caídas de árboles en la CDMX para este 20 de agosto 2026.

Calles afectadas por baches, socavones, coladeras abiertas y fugas de agua en CDMX

¿Dónde se reporta una fuga de agua en CDMX?

Si encuentras alguna fuga de agua cerca de tu domicilio es importante reportarla para evitar que se pierdan miles de litros, pero ¿cómo puedo hacerlo? Te explicamos.

Los reportes deben realizarse ante el Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), comunicándose al siguiente número telefónico 55 5658 1111; debes proporcionar la siguiente información:

  • Dirección exacta del lugar
  • Descripción precisa del problema
  • Nombre de la alcaldía, colonia, calle y número
  • Nombre y número de la persona que reporta el problema

Explosión de tanque de gas deja una persona herida en Iztapalapa

Se registró una explosión por un tanque de gas en calles de Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa; el incidente dejó una persona afectada que fue traslada al hospital.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.

  • Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso
  • Ventila el lugar
  • Evita contacto con corrientes eléctricas
  • Sal del lugar
  • Llama a los servicios de emergencia

Conjunto de baches inundados en Santa María Aztahuacan en Iztapalapa

Bache sobre bache. Habitantes de la colonia Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa, denuncian una gran cantidad de baches en la zona, los cuales se encuentran inundados por las fuertes lluvias en CDMX.

Vecinos y motociclistas que pasan por la zona deben reducir la velocidad en la zona para evitar afectaciones en sus unidades.

Conjunto de baches inundados en Santa María Aztahuacan en Iztapalapa
Conjunto de baches inundados en Santa María Aztahuacan en Iztapalapa|AZTECA NOTICIAS

Hundimiento en calle 5 de febrero

Un hundimiento fue reportado en la calles 5 de Febrero, en la colonia Postal, en la alcaldía Benito Juárez; vecinos colocaron un bote de pintura para evitar accidentes en la zona.

Afectaciones en calles de la Escandón y Viaducto Miguel Alemán

Vecinos de la colonia Escandón denuncian un registro de telefonía sin tapa, además de una obra inconclusa de alumbrado público en la lateral del Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México.

Los desperfectos representan un riesgo de accidente para peatones y automovilistas que circulan por la zona.

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