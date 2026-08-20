Zonas de peligro en CDMX: Explosión por acumulación de gas en Iztapalapa deja una persona afectada en Santa Martha Acatitla
La Ciudad de México reporta algunos registros sin tapa, baches y socavones en las vialidades principales de la capital del país; estas son las zonas afectadas.
¡Alerta al caminar por calles de CDMX! Las fuertes lluvias y el deterioro del pavimento han complicado el tránsito en vialidades importantes en la Ciudad de México, lo que se ha convertido en un verdadero reto para los automovilistas y peatones.
Estas son las calles afectadas por socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos o caídas de árboles en la CDMX para este 20 de agosto 2026.
Calles afectadas por baches, socavones, coladeras abiertas y fugas de agua en CDMX
¿Dónde se reporta una fuga de agua en CDMX?
Si encuentras alguna fuga de agua cerca de tu domicilio es importante reportarla para evitar que se pierdan miles de litros, pero ¿cómo puedo hacerlo? Te explicamos.
Los reportes deben realizarse ante el Sistema de Agua de la Ciudad de México (SACMEX), comunicándose al siguiente número telefónico 55 5658 1111; debes proporcionar la siguiente información:
- Dirección exacta del lugar
- Descripción precisa del problema
- Nombre de la alcaldía, colonia, calle y número
- Nombre y número de la persona que reporta el problema
Explosión de tanque de gas deja una persona herida en Iztapalapa
Se registró una explosión por un tanque de gas en calles de Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa; el incidente dejó una persona afectada que fue traslada al hospital.
En un inmueble ubicado en Andrés Arrieta MZ 144, Santa Martha Acatitla @Alc_Iztapalapa, se registró una explosión, presuntamente derivada de una acumulación de gas.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 20, 2026
Equipos de atención de emergencias de la Ciudad se encuentran laborando en el lugar.
Una persona resultó afectada… pic.twitter.com/I2lRAoJvZ1
¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?
En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.
- Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso
- Ventila el lugar
- Evita contacto con corrientes eléctricas
- Sal del lugar
- Llama a los servicios de emergencia
Conjunto de baches inundados en Santa María Aztahuacan en Iztapalapa
Bache sobre bache. Habitantes de la colonia Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa, denuncian una gran cantidad de baches en la zona, los cuales se encuentran inundados por las fuertes lluvias en CDMX.
Vecinos y motociclistas que pasan por la zona deben reducir la velocidad en la zona para evitar afectaciones en sus unidades.
Hundimiento en calle 5 de febrero
Un hundimiento fue reportado en la calles 5 de Febrero, en la colonia Postal, en la alcaldía Benito Juárez; vecinos colocaron un bote de pintura para evitar accidentes en la zona.
#AlertaVial 🔴 Se reportan un hundimiento en la calle 5 de Febrero ⚠️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026
Un hundimiento en la carpeta asfáltica fue reportado en la calle 5 de Febrero, en la colonia Postal, @BJAlcaldia, #CDMX 📍
Vecinos colocaron una cubeta para alertar a los automovilistas y evitar accidentes,… pic.twitter.com/xXTn0qrBfH
Afectaciones en calles de la Escandón y Viaducto Miguel Alemán
Vecinos de la colonia Escandón denuncian un registro de telefonía sin tapa, además de una obra inconclusa de alumbrado público en la lateral del Viaducto Miguel Alemán, en la Ciudad de México.
Los desperfectos representan un riesgo de accidente para peatones y automovilistas que circulan por la zona.
#AlertaVial 🔴 ¡Peligro en la Escandón! Alertan por registro sin tapa y obra inconclusa ⚠️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026
Vecinos de la colonia #Escandón denuncian un registro de telefonía sin tapa y una obra de alumbrado público inconclusa en la lateral del Viaducto Miguel Alemán, #CDMX
Los desperfectos… pic.twitter.com/fExJdLX2U4