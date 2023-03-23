¡Cada vez son más! Las solicitudes de eutanasia en Países Bajos

De las 4 mil 159 solicitudes que recibió el año pasado, el centro de experiencia en eutanasia de Países Bajos concedió en total mil 240, cifra que representa un 11% más que en 2021.

De acuerdo con el centro, conceden la eutanasia a cerca de un tercio de todas las solicitudes recibidas, porcentaje que se ha mantenido estable durante los más de 10 años que abrió la clínica.

Los otros dos tercios de solicitudes, son retiradas por las mismas personas que pidieron la eutanasia o no cumplen con las condiciones que pide la ley de eutanasia de Países Bajos.

eutanasia

|Cortesía: expertisecentrum euthanasie

¿Por qué aumentan las solicitudes de eutanasia?

De acuerdo con expertos, el aumento en solicitudes de eutanasia se debe al incremento de adultos mayores en Países Bajos.

También, porque cada vez la eutanasia es más conocida y es parte del derecho humano a tener una muerte digna.

Además, porque cada vez más personas asumen su derecho a decidir su muerte.

Más de la mitad de las solicitudes que el centro de experiencia en eutanasia de Países Bajos recibe, son de personas mayores a 70 años, de las cuales, el 60% son mujeres.

¿Cuándo es el momento de aplicar la eutanasia?

De acuerdo con la ley de eutanasia de Países Bajos, sólo se puede conceder este derecho a la muerte digna si: Es petición del paciente; si un médico está de acuerdo en que sufre de manera intolerable sin perspectivas de alivio y finalmente cuando un segundo médico independiente está de acuerdo.

Cerca de la quinta parte de las solicitudes de eutanasia recibidas por el centro, eran de personas con problemas psiquiátricos, es decir, que en 2022 disminuyeron, se cumplieron 90 de un total de 781.

Por otro lado, las solicitudes al centro de experiencia en eutanasia de Países Bajos de personas con esclerosis múltiple, (EM); esclerosis lateral amiotrófica, (ELA) o enfermedad de Parkinson aumentaron del 7% a 10%, en el mismo año.

eutanasia|Cortesía: expertisecentrum euthanasie

¿Cuántos casos de eutanasia hay en Países Bajos?

De acuerdo con el centro de experiencia en eutanasia de Países Bajos, en 2021, 7 mil 666 personas murieron por acceder a este procedimiento, cifra que va en aumento en promedio un 10% por año.

Actualmente la eutanasia representa cerca del 5% de las muertes en Países Bajos, de las cuales cerca de dos tercios fueron en pacientes con cáncer.

El centro de experiencia en eutanasia de Países Bajos, también conocida como clínica del fin de la vida propocionará la cifras nacionales de muerte por eutanasia 2022, el próximo mes de abril.