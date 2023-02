Accionistas demandan a Elon Musk y Tesla por fraude

Tesla Inc y su presidente ejecutivo, Elon Musk, fueron demandados el lunes 27 de febrero por accionistas que los acusaron de exagerar la efectividad y seguridad de las tecnologías de piloto automático y conducción autónoma total de sus vehículos eléctricos.

En una propuesta de demanda colectiva presentada en un tribunal federal de San Francisco, los accionistas dijeron que Teslalos defraudó durante cuatro años con declaraciones falsas y engañosas que ocultaban cómo sus tecnologías, sospechosas de ser una posible causa de múltiples accidentes fatales, “crearon un grave riesgo de accidentes y lesiones”.

La demanda del lunes encabezada por el accionista Thomas Lamontagne busca daños no especificados para los accionistas de Tesla desde el 19 de febrero de 2019 hasta el 17 de febrero de 2023. El director financiero Zachary Kirkhorn y su predecesor Deepak Ahuja también son acusados.

El caso es Lamontagne v Tesla Inc et al, Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Norte de California, No. 23-00869.

Acciones a la baja

En la demanda, los accionistas dicen que el precio de las acciones de Tesla cayó varias veces a medida que se supo la verdad respecto a las tecnologías de piloto automático y conducción autónoma total, incluso después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras comenzara a investigar las tecnologías e informara que la Comisión de Bolsa y Valores estaba investigando las afirmaciones del piloto automático de Musk.

El precio de las acciones también cayó un 5,7% el 16 de febrero después de que la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras) forzara el retiro del mercado de más de 362,000 vehículos Tesla equipados con el software beta Full Self-Driving porque podrían ser inseguros en las intersecciones.

Tesla ha dicho que accedió al retiro, aunque no estuvo de acuerdo con el análisis de la NHTSA.

“Como resultado de las acciones y omisiones ilícitas de los demandados, y la precipitada caída en el valor de mercado de las acciones ordinarias de la Compañía, el demandante y otros miembros de la clase han sufrido pérdidas y daños significativos”, dice la demanda.

Tesla, que no tiene un departamento de relaciones con los medios, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.