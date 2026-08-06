SpaceX dejará una nueva marca en la Luna: esto provocará el choque de su cohete

El impacto de un cohete de SpaceX contra la superficie de la Luna marcará un nuevo episodio en la exploración espacial y un experimento natural, este evento le ayudará a la NASA a entender como reacciona el suelo lunar y diseñar bases más resistentes para futuros astronautas. ¿Qué provocará el choque?

¿Cuáles son los riesgos lunares tras un choque?

Un aumento en la exploración lunar significa que es posible que más desechos espaciales impacten en la Luna en el futuro. Cualquier desecho que representa un riesgo para la Tierra normalmente se quema en la atmósfera.

De acuerdo con CNN, los estudios que buscan asteroides potencialmente peligrosos identifican piezas de basura espacial que luego pueden ser rastreadas.

La pregunta aquí es ¿qué pasa cuando un objeto choca contra la Luna? El choque podría lanar material rocoso hasta 805 kilómetros desde el sitio del impacto antes de volver a aterrizar en la superfice lunar.

Sin embargo, si un evento como este ocurriera mientras astronautas y cualquier hábitad, quipo o nave espacial estuvieran dentro de la zona de caída en la Luna, sí sería una amenaza significativa.

Watch Falcon 9 launch 24 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/ygVgIao8fX — SpaceX (@SpaceX) August 4, 2026

"Los objetos son pequeñas rocas que viajan a velocidades muy altas, algo comparable a las balas, así que queremos entender estos procesos para poder eliminar eso como una fuente de riesgo", dijo el Dr. Paul Wiegert, profesor de astronomía y física en la Western University de London, Ontario.

El cohete se lanzó el 15 de enero de 2025 para llevar dos módulos de exploración. Una vez que soltó la carga, se quedó sin combustible suficiente para regresar al planeta Tierra.

Al quedar abandonado en el espacio, la fuerza de gravedad de la Tierra y la Luna lo fueron arrastrando hasta colocarlo justo para chocar.

¿Qué se sabe del cohete Falcon 9?

La estructura dele cohete Falcon 9, mide 12 metros de largo y pesa aproximadamente cuatro tonelada; de acuerdo con la NASA, el impacto tendrá una velocidad de 8 mil 700 kilómetros por hora.

El impacto liberará energía que provocará un nuevo cráter en la Luna del tamaño de una cancha de basquetbol.

