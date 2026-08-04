Cohete de Elon Musk chocará contra la Luna este 5 de agosto: Esto es lo que se sabe del impacto

Este miércoles 5 de agosto se espera que el cohete Falcon 9, perteneciente a la empresa privada de Elon Musk, SpaceX, se estrelle contra la Luna.

Te decimos en qué consiste este evento, si es peligroso y si lo podrás presenciar desde el planeta Tierra.

Fecha y hora exacta en que el cohete chocará con la Luna

El choque está programado para este miércoles 5 de agosto a las 00:35 horas, tiempo del centro de México.

Se trata de la parte de arriba de un cohete Falcon 9, la cual impactará de forma no planificada en la cara visible iluminada del satélite, muy cerca del conocido cráter Einstein.

¿Qué fuerza y velocidad lleva el cohete Falcon 9?

La estructura mide 12 metros de largo y pesa unas cuatro toneladas. Según los cálculos de la NASA, el impacto tendrá una velocidad de 8 mil 700 kilómetros por hora.

El golpe liberará una energía que equivale a explotar tres toneladas de dinamita, lo que dejará un nuevo cráter en la Luna del tamaño de una cancha de basquetbol.

Watch Falcon 9 launch 24 @Starlink satellites to orbit from California https://t.co/ygVgIao8fX — SpaceX (@SpaceX) August 4, 2026

¿Cuándo fue lanzado el cohete?

El cohete se lanzó el 15 de enero de 2025 para llevar dos módulos de exploración.

Una vez que soltó la carga, se quedó sin combustible suficiente para regresar al planeta Tierra.

Al quedar abandonado en el espacio, la fuerza de gravedad de la Tierra y la Luna lo fueron arrastrando hasta colocarlo justo para chocar.

¿Se podrá ver el choque desde la Tierra?

El evento no se podrá ver a simple vista ni con telescopios caseros, pues el destello durará menos de un segundo.

Aunque, el golpe va a levantar una enorme nube de polvo espacial que se elevará varios kilómetros. Esa cortina de residuos sí podrá ser captada por telescopios profesionales para compartir las imágenes después.

¿Qué se espera de este choque con la Luna?

Debido a que los astrónomos han seguido la trayectoria segundo a segundo, este choque funcionará como un experimento natural.

La información que brinde este evento servirá a la NASA para entender cómo reacciona el suelo lunar y diseñar bases más resistentes para futuros astronautas, además de poner sobre la mesa temas como la acumulación de basura espacial.