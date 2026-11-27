La industria del descanso ha evolucionado en los últimos años, impulsada por nuevas tecnologías, materiales especializados y una mayor conciencia sobre la importancia de dormir bien. En este escenario, Spring Air celebra sus primeros 100 años de historia con una estrategia enfocada en la innovación, el desarrollo de nuevas categorías y la construcción de un ecosistema integral de productos orientados al descanso, el bienestar y la recuperación.

La compañía atraviesa una etapa de crecimiento que tuvo uno de sus principales momentos durante el Buen Fin 2026. De acuerdo con los resultados reportados por la marca, registró incrementos de triple dígito en ventas, búsquedas digitales e interés por su página de internet, además de crecimientos de doble dígito en todos sus canales comerciales. Estas cifras reflejan la respuesta de los consumidores ante una oferta que busca ir más allá de los productos tradicionales para dormir.

Spring Air Back Supporter® favorece la alineación corporal (Spring Air)

Uno de los principales factores detrás de este desempeño ha sido la evolución de su portafolio. En la categoría de colchones, las plataformas Back Supporter® y Four Seasons® destacaron por la preferencia de los consumidores. Ambas propuestas responden a diferentes necesidades de soporte y confort, incorporando materiales, diseño y tecnologías especializadas

Back Supporter® está desarrollada para favorecer la alineación corporal, distribuir el peso y ofrecer una experiencia de descanso adaptada a las necesidades de cada persona. Por su parte, Four Seasons® retoma elementos de las experiencias de descanso de la alta hotelería, combinando materiales especializados, acabados premium y diferentes niveles de confort.

La apuesta de Spring Air también se extiende a la categoría de blancos, donde las colecciones LOFT® y SOFT® representaron uno de los lanzamientos más relevantes de la temporada. Ambas propuestas registraron una respuesta favorable durante el Buen Fin y agotaron sus existencias en los canales comerciales donde fueron presentadas.

Spring Air La marca utiliza fibras especializadas (Spring Air)

Su desarrollo incorpora dos tecnologías que buscan establecer nuevos estándares dentro de esta categoría: SmartFill® y SmartShield®. La primera utiliza fibras especializadas de diferentes grosores, de 0.9, 3 y 6 deniers, para generar distintas configuraciones de suavidad, volumen, adaptación y soporte. La segunda es una tecnología de protección antibacterial incorporada en productos seleccionados, diseñada para contribuir a mantener un entorno de descanso más higiénico.

Esta integración representa una evolución en la manera de desarrollar productos para el hogar, al incorporar ingeniería de materiales y soluciones tecnológicas en artículos que tradicionalmente han competido principalmente por precio y suavidad.

La diversificación del portafolio es otro de los movimientos que marcan esta nueva etapa. Con GRAVITY y SENSE, Spring Air incursiona en la categoría de sillones de masaje, ampliando su propuesta hacia el bienestar y la recuperación física. Estos productos integran tecnología, diseño y experiencias de relajación que buscan trasladar al hogar soluciones que anteriormente se asociaban con espacios especializados.

La incorporación de esta categoría responde a una visión más amplia sobre el descanso. Para la compañía, dormir bien no depende exclusivamente de un colchón, sino de diferentes factores y elementos que intervienen en la calidad del sueño: desde los hábitos personales, la alimentación y la hidratación, hasta la actividad física, la temperatura de la habitación y los productos que conforman el entorno de descanso.

Spring Air Incursiona en la categoría de sillones de masaje (Spring Air)

En este sentido, Spring Air busca posicionarse no solamente como una marca de colchones y blancos, sino como un referente en la educación y concientización sobre la importancia del sueño. Su estrategia contempla el desarrollo de un ecosistema integral que incluye colchones, almohadas, sábanas, protectores, cubrecolchones, sillones de masaje y nuevas tecnologías especializadas en confort, relajación y recuperación.

De acuerdo con Claudio Cervantes, la voz del descanso, director de Marketing y Desarrollo de Producto de Spring Air México, uno de los principales retos de la industria es generar mayor conocimiento entre los consumidores sobre las características y diferencias de los productos que utilizan para descansar.

Esta visión también se refleja en la evolución del mercado de colchones. La compañía destaca la importancia de que los consumidores conozcan las diferencias entre los modelos comprimidos y enrollados en caja y los colchones extendidos. Estos últimos se fabrican sin necesidad de compresión y cuentan con sistemas de soporte, materiales y capas de confort desarrollados para mantener su construcción original. Para Spring Air, conocer estas características permite tomar decisiones de compra considerando la durabilidad, el soporte y las necesidades de descanso a largo plazo, más allá del precio o la facilidad de entrega.

Spring Air Claudio Cervantes, director de Marketing y Desarrollo de Producto de Spring Air México (Spring Air)

La trayectoria internacional de la marca constituye otro de los elementos que respaldan su estrategia. Spring Air cuenta con presencia en 39 países, más de 100 millones de colchones vendidos a lo largo de su historia y una capacidad de fabricación de hasta 10,000 colchones diarios. Además, produce más de dos millones de almohadas al año, cifras que reflejan la infraestructura y experiencia acumuladas durante un siglo de operación.

Como parte de la celebración de su centenario, la compañía desplegó una campaña nacional bajo el concepto “100 años, 100 días, 100 premios”, con presencia en televisión, radio, publicidad exterior, plataformas digitales y puntos de venta. La iniciativa busca reconocer la preferencia de los consumidores y celebrar la trayectoria de la marca en México.

La promoción contempla premios como camionetas CHIREY TIGGO 8 PHEV, cupones de viaje por 50,000 pesos con Aeroméxico Vacations, colchones, almohadas, sábanas, cubrecolchones y otros productos para el descanso. Estará vigente hasta el 8 de febrero de 2027 y contempla la participación de consumidores que realicen compras desde 1,500 pesos en productos Spring Air participantes, de acuerdo con las bases, términos y condiciones de la promoción.

Spring Air Campaña reconocerá preferencia de consumidores (Spring Air)

Más allá de los resultados comerciales y de la celebración de su aniversario, el momento que vive Spring Air refleja una transformación en la manera en que la industria aborda el descanso. La incorporación de nuevas tecnologías, la especialización de productos y la expansión hacia categorías relacionadas con el bienestar muestran una evolución que responde a consumidores cada vez más interesados en conocer qué hay detrás de los productos que eligen para su hogar.

A 100 años de su nacimiento, la compañía mantiene su apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación como ejes de crecimiento. Su siguiente etapa estará enfocada en nuevos materiales, tecnologías y soluciones especializadas para diferentes necesidades y etapas de la vida.

Con una trayectoria centenaria y una estrategia orientada al futuro, Spring Air busca consolidar su participación en una industria donde descansar bien comienza a entenderse como una parte fundamental del bienestar y la calidad de vida.

Visita la página oficial de Spring Air, registra tus compras y participa por los 100 premios.https://www.springair.com.mx/

Bases, términos y condiciones: 100dias100premios.com