¡Alerta! Estos son los números de emergencia para mexicanos en Medio Oriente

Ante la creciente tensión en la región, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un llamado urgente a las y los mexicanos que se encuentran en el Medio Oriente para que sigan estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y permanezcan atentos a la información oficial que difunden las representaciones diplomáticas de México.

A través de un comunicado, la dependencia recordó que las recomendaciones y actualizaciones se publican de manera constante en redes sociales, así como por correo electrónico y vía telefónica, por lo que exhortó a la comunidad mexicana a mantenerse informada por canales oficiales.

Espacios aéreos con restricciones y vuelos limitados

La SRE informó que, debido a la situación actual, la mayoría de los espacios aéreos en la región permanecen cerrados. No obstante, se han registrado aperturas limitadas en algunos países como Arabia Saudita, Egipto, Jordania —donde la operación es intermitente— y Líbano.

En este contexto, la Cancillería recomendó a las personas que tengan vuelos programados o planes de traslado, comunicarse directamente con las aerolíneas que operan en esos países para consultar la disponibilidad y el estatus actualizado de los vuelos, ya que las condiciones pueden modificarse en cualquier momento.

En relación con la situación que se desarrolla en el Medio Oriente, la @SRE_mx recuerda a nuestras y nuestros connacionales en la región, seguir las indicaciones de las autoridades locales, así como las recomendaciones de nuestras embajadas, que se actualizan constantemente en… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 3, 2026

Números de las embajadas en el Medio Oriente en caso de emergencia

La SRE subrayó que las embajadas mexicanas en la región mantienen seguimiento puntual a todas las solicitudes de asistencia y protección consular, priorizando cada caso según las condiciones específicas de cada país.

Las representaciones diplomáticas continúan operando y brindando orientación a quienes lo requieran. Para casos de emergencia o necesidad de protección consular, la Cancillería difundió los siguientes números de contacto:



Embajada de México en Irán: +989121224463

Embajada de México en Israel: 054-316-6717

Embajada de México en Jordania: 0778 00 0494

Embajada de México en Qatar: 3363 4450

Embajada de México en Arabia Saudita: +966557539374

Embajada de México en Kuwait: +965 9401 6333

Embajada de México en Emiratos Árabes Unidos: 504 54 0273

Embajada de México en Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación de México en Palestina: +972 54 447 0095

La Secretaría reiteró su compromiso de proteger a las y los connacionales en el exterior y pidió mantener la calma, evitar traslados innecesarios y seguir únicamente información verificada. Asimismo, recordó que la situación es dinámica y puede cambiar rápidamente, por lo que es fundamental atender las indicaciones oficiales en todo momento.