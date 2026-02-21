Resurgen protestas estudiantiles en Irán tras represión mortal

Las protestas en Irán se reanudaron este 21 de febrero de 2026, cuando estudiantes universitarios organizaron movilizaciones tras semanas de represión violenta por parte del gobierno.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales como Reuters, las manifestaciones se registraron en las principales universidades de Teherán y otras ciudades, marcando el inicio de una nueva fase del movimiento.

THREAD: Verified videos of anti-government protests in Iran on 21 February



Protests broke out today at Sharif University of Technology in Tehran, with students chanting slogans against the supreme leader.









El resurgimiento de las protestas en Irán coincide con actos de duelo por personas asesinadas en operativos de seguridad, lo que reactivó la indignación social y la movilización en distintos sectores.

21 de febrero: estudiantes reactivan protestas en Irán

El 21 de febrero, estudiantes de universidades como Sharif, Amirkabir y Shahid Beheshti salieron a protestar dentro y fuera de sus campus.

Las movilizaciones incluyeron concentraciones, bloqueos y enfrentamientos con grupos progubernamentales, lo que dejó reportes de tensión y disturbios en varias zonas.

En ciudades como Teherán y Mashhad también se registraron protestas, lo que evidenció que el movimiento no se limita a un solo punto del país.

Anti-establishment protests in Iran



Video received by @Vahid shows clashes between anti and pro-establishment crowds in Sharif University, Tehran.





El duelo por las víctimas de la represión

Uno de los factores clave detrás de las manifestaciones fue la conmemoración de los 40 días de luto por víctimas de la represión.

En Irán, estos actos suelen convertirse en movilizaciones masivas, ya que familiares, estudiantes y ciudadanos lo ven como una forma de exigir justicia y denunciar abusos.

Este patrón ha sido documentado en protestas anteriores, donde el duelo colectivo se transforma en presión política contra el régimen.

Anti-establishment protests in Iran.



Video shows a group at Amirkabir University in Tehran chanting "Javid Shah" - "Long Live the King", a nod to pre-1979 monarchy in Iran.





Consignas contra el régimen elevan la tensión

Durante las protestas, estudiantes corearon consignas contra el liderazgo iraní, incluyendo críticas directas al líder supremo, Ayatolá Alí Jamenei.

Entre los mensajes difundidos en manifestaciones se escucharon frases como “Muerte a Jamenei” y llamados contra el sistema político vigente.



Respuesta del gobierno y crisis en Irán

Las autoridades iraníes desplegaron fuerzas de seguridad en universidades y zonas cercanas para contener las protestas, con reportes de vigilancia y presencia policial en campus.

Las movilizaciones ocurren tras operativos recientes en los que se registraron personas muertas y detenciones, de acuerdo con reportes de Reuters.

En paralelo, organismos y gobiernos han emitido pronunciamientos sobre el uso de la fuerza durante las protestas en Irán.