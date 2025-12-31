Alerta en 6 estados por robo de cilindro con gas cloro de alta toxicidad
La SSPC emitió una alerta en al menos 6 estados por el robo de un cilindro con gas cloro en Morelia; advierte que su toxicidad es alta y puede ser fatal.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) emitió una alerta preventiva en 6 estados por el robo de un cilindro con gas cloro, sustancia altamente tóxica que puede ser mortal si se inhala o entra en contacto con la piel.
La alerta también fue difundida a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y está dirigida a las unidades de Protección Civil de Colima , Jalisco , Guanajuato , Querétaro , Estado de México y Guerrero , ante el riesgo de que el material pueda desplazarse a estas entidades.
De acuerdo con las autoridades federales, el uso original del cilindro con gas cloro estaba destinado a la potabilización de agua, por lo que se activaron protocolos de seguridad y localización para evitar un incidente mayor.
¿De dónde fue robado el cilindro con gas cloro?
La SSPC informó que el cilindro robado es propiedad del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia, Michoacán y fue sustraído del pozo El Retiro, ubicado en la colonia Dr. Miguel Silva González.
La #SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro. https://t.co/0YX43KZDxj pic.twitter.com/5P3VKn2wjd— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 31, 2025
Las autoridades advierten que el nivel de riesgo es alto, debido a que el gas cloro puede provocar daños graves a la salud e incluso la muerte en caso de exposición.
Características del cilindro con gas cloro robado
El cilindro presenta las siguientes características:
- Capacidad: 68 kilogramos
- Color: gris aluminio
- Contenido aproximado: 50% de su capacidad
- Número de serie: 7107830Y
- Uso: proceso de potabilización del agua
¿Qué hacer si encuentras el cilindro con gas cloro?
Si alguna persona localiza el cilindro robado, no debe tocarlo ni intentar moverlo, ya que el gas cloro representa un riesgo grave para la salud. La recomendación es alejarse de inmediato del área y evitar que otras personas se acerquen.
Las autoridades piden avisar de forma inmediata a los servicios de emergencia, ya sea al 911 o a los números oficiales de Protección Civil en Morelia, para que personal especializado se encargue del manejo del material:
- 443 369 7221: Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos de Morelia
- 44 32 77 00 89: Ing. Rogelio Ortiz Chávez, Supervisor de Cloración OOAPAS
- 44 32 30 15 78: Dr. Francisco Ung Medina, Departamento de Potabilización OOAPAS
El cilindro solo puede ser retirado por equipos capacitados, que cuentan con el equipo de protección necesario y aplican los protocolos establecidos en la Guía de Respuesta en caso de Emergencia, con el objetivo de evitar intoxicaciones, lesiones o un incidente mayor.
📄#ComunicadoCNPC | SSPC emite alerta por robo de cilindro con gas cloro— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) December 31, 2025
🔗https://t.co/XqySCjPkon pic.twitter.com/47f2yuCreS