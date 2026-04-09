México exige frenar subasta en Mónaco por cuatro piezas arqueológicas

La polémica estalló a nivel internacional luego de que saliera a la luz la subasta de cuatro piezas arqueológicas en Mónaco, señaladas por autoridades mexicanas como patrimonio nacional. Ante esto, México exigió frenar su venta y emprendió acciones para recuperar estos bienes culturales que considera parte de su historia e identidad.

Piden frenar subasta en Mónaco

Autoridades mexicanas exigieron la suspensión de una subasta programada para el próximo 16 de abril de 2026 en Monte-Carlo, Mónaco, donde se pretende comercializar cuatro piezas de origen mesoamericano.

De acuerdo con el dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los objetos identificados forman parte del patrimonio cultural de la Nación, por lo que son considerados propiedad de México, además de ser inalienables e imprescriptibles.

Se han identificado cuatro piezas de origen mesoamericano en una subasta organizada por la casa Accademia Fine Art y que se llevará a cabo el 16 de abril de 2026 en Monte-Carlo, Mónaco.



El dictamen del @INAHmx establece que se trata de bienes que forman parte del patrimonio… pic.twitter.com/YXTB6rbDi3 — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) April 8, 2026

La subasta es organizada por la casa Accademia Fine Art, lo que ha generado una postura firme por parte del gobierno mexicano, que ha solicitado detener la venta de estas piezas y proceder con su restitución al Estado mexicano.

Las autoridades informaron que ya se han iniciado los procedimientos correspondientes para evitar la comercialización de estos bienes culturales en el extranjero y lograr su recuperación.

El INAH frena subasta en España y recupera pieza prehispánica

Un caso similar se presentó el pasado 23 de marzo donde una pieza prehispánica de piedra con rastros enigmáticos, atribuida a las antiguas culturas del centro de México, estuvo a punto de ser subastada en España. Sin embargo, la intervención del INAH y de la Secretaría de Cultura de México logró frenar su venta.

Mediante un oficio, la titular de Cultura, Claudia Stella Curial de Icaza, expresó el rechazo del Gobierno de México a la subasta organizada por Templum Fine Art Auctions, en la que se incluía una pieza arqueológica mexicana.

El miércoles 25 de marzo, la casa @AuctionsTemplum llevará a cabo una subasta en línea en la que el @INAHmx ha identificado una pieza de origen prehispánico, propiedad de nuestra Nación.

Se han iniciado los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes, por lo… pic.twitter.com/1UmGkLaOcC — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) March 23, 2026

Se informó que, tras un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se determinó que el objeto forma parte del patrimonio histórico de la Nación, por lo que es inalienable, imprescriptible y su exportación está prohibida desde 1827.