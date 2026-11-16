El dólar estadounidense registró cambios importantes para la tercera semana de noviembre 2026, superando los $19 pesos en México; te compartimos el tipo de cambio para este lunes.

La moneda podría variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar dinero.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 16 de noviembre?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $17.00 pesos la compra y se vende en $19.09 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 16 de noviembre 2026.

La moneda estadounidense se mantuvo en los máximos de abril 2025, mientras los mercados esperaban comentarios del presidente de la Reserva Federal en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

Precio del dólar hoy 16 de noviembre: Tipo de cambio en México Dólar estadounidense supera los $19 pesos en México (BANCO AZ)

Precio del dólar en Tijuana hoy 16 de noviembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $18.00 pesos la compra y en $18.30 pesos la venta.

Precio del dólar canadiense en México para noviembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $11.05 pesos la compra y se vende a $13.84 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante este 16 de noviembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Precio del dólar hoy 16 de noviembre: Tipo de cambio en México Dólar canadiense supera los 13 pesos en México. (BANCO AZTECA)

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 16 de noviembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 16 de noviembre 2026 en 64 mil 181 pesos por unidad, registrando una importante baja de 1.74% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda comienza el día con una importante ganancia tras las pérdidas del pasado martes.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 191 mil 234 pesos por unidad.

Precio del dólar hoy 16 de noviembre: Tipo de cambio en México El valor del Bitcoin comienza la semana con bajas esta nueva semana (GOOGLE)

¿Cuál es el precio del petróleo en México este lunes?

El precio del petróleo se estabilizó debido a que los indicios de recuperación de flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz reforzaron las expectativas de un excedente de suministro, aunque los nuevos incidentes con buques cisterna pusieron de manifiesto los riesgos para las exportaciones de Oriente Medio.