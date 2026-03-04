No para de subir el precio del dólar; ¿es el mejor momento para cambiar divisas?

El bloqueo del Estrecho de Ormuz y el cese de operaciones en centros estratégicos de hidrocarburos han desatado una emergencia financiera este martes 3 de marzo. Debido a la escalada bélica en Oriente Medio, el suministro de energéticos se ha visto interrumpido, provocando una reacción inmediata en la cotización del precio del dólar.

Ante la incertidumbre de un conflicto a gran escala, los capitales internacionales se han refugiado en el dólar para salvaguardar sus activos. Este movimiento masivo ha debilitado a las divisas globales y ha generado un incremento abrupto en las tarifas de la energía a nivel mundial.

Precio del dólar hoy miércoles 4 de marzo

El billete verde sube ligeramente tras la incertidumbre de la política económica estadounidense y la agitación tanto interna como geopolítica. Si tienes planeado realizar operaciones este martes, así se cotiza:



Compra: 16.30 pesos

Venta: 18.29 pesos



Precio del dólar canadiense hoy martes 3 de marzo

Si tu interés está en la moneda de la hoja de maple, el dólar canadiense también presenta variaciones en ventanilla bancaria para este inicio de marzo:

Compra: 10.60 pesos



Precio del barril de petróleo este miércoles 4 de marzo

El panorama energético global enfrenta una crisis severa tras las recientes operaciones militares conjuntas entre tropas de Israel y Estados Unidos, quienes ejecutaron ofensivas contra diversos puntos en territorio iraní durante la jornada de ayer.

Como respuesta inmediata a estas agresiones, las fuerzas de Irán lanzaron ataques contra instalaciones de infraestructura eléctrica y combustibles situadas en una zona estratégica que concentra poco menos de un tercio del suministro petrolero a nivel internacional.

Petróleo Brent: 82.31 dólares el barril

Petróleo WTI (EU): 75.19

Mezcla Mexicana: 70.32 dólares (Estimado al alza por la tendencia mundial).

Esta escalada de violencia ha tenido repercusiones directas en otras naciones productoras de la región. En el caso de Irak, país que ocupa la segunda posición en capacidad de bombeo dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se ha reportado una caída drástica en su actividad.

De acuerdo con datos suministrados por fuentes oficiales a la agencia Reuters, la nación ha tenido que recortar su flujo en casi 1 500 000 barriles diarios. Esta cifra representa aproximadamente el 50 por ciento de su extracción habitual, una medida forzada por el agotamiento de los espacios de almacenamiento y la carencia de vías operativas para el traslado de mercancía al extranjero.

La situación podría agravarse significativamente en el corto plazo. Los informantes advirtieron que, de no restablecerse las rutas de comercialización exterior de forma inmediata, Irak se vería obligado a paralizar la producción de casi 3 000 000 de barriles por día en un lapso de apenas unas jornadas. Este escenario pone en riesgo la estabilidad del mercado energético debido a la magnitud de los volúmenes que dejarían de circular globalmente.

Precios del Bitcoin miércoles 4 de marzo: Contrastes entre México y Estados Unidos

El mundo de las criptomonedas vive una jornada mixta. El precio del bitcoin inicia la jornada en 71 mil 620 dólares por unidad, lo que representa un alza de 4.83% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza el millón 262 mil 865 pesos

