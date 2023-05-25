En Suiza desarrollan dispositivo para que un hombre con cuadraplejia pudiera caminar de nuevo

En Suiza un hombre de Países Bajos, que sufría cuadraplejia, logró caminar de nuevo gracias a un dispositivo que conecta su cerebro y su médula espinal, aliviando parcialmente la lesión que sufrió hace 12 años.

"Soy Gert-Jan Oskam. Hace doce años tuve un accidente y tuve una lesión en la médula espinal. Así que ya no puedo mover mis piernas".

Un accidente de bicicleta en 2011 dejó con cuadraplejia a Gert-Jan Oskam, ahora de 40 años, con piernas paralizadas y brazos parcialmente paralizados, después de que su médula espinal se dañara en el cuello.

Pero hoy ha vuelto a ponerse de pie, caminando con muletas gracias al llamado puente digital entre su cerebro y los nervios debajo de su lesión.

Gert-Jan Oskam / Residente de Suiza:

“Dentro de cinco a diez minutos pude controlar mis caderas, como si el implante cerebral captara lo que estaba haciendo con mis caderas, así que creo que ese fue el mejor resultado para todos”.

Cuando Oskam piensa en caminar de nuevo, los electrodos en su cerebro transmiten el mensaje a los electrodos en su médula espinal, estimulando la columna.

Oskam participó en un ensayo en 2018 que demostró que, con un entrenamiento intensivo, la tecnología para estimular la columna con impulsos eléctricos podría ayudar a las personas con cuadraplejia a caminar de nuevo, aunque después de 3 años, sus mejoras se habían estancado.

Ahora, su implante espinal original se combinó con dos implantes en forma de disco insertados en su cráneo para que dos rejillas de 64 electrodos descansen contra la membrana que cubre el cerebro.

Ahora, cuando Oskam piensa en caminar, los implantes de cráneo detectan actividad eléctrica en la corteza, la capa externa del cerebro.

"Para caminar, el cerebro debe enviar un comando a la región de la médula espinal responsable del control de los movimientos. Cuando se trata de una lesión de la médula espinal, esta comunicación se interrumpe", dijo el profesor Grégoire Courtine, neurocientífico de la EPFL, el Instituto Federal Suizo. de Tecnología en Lausana.

"Nuestra idea era restablecer esta comunicación con un puente digital, una comunicación electrónica entre el cerebro y la región de la médula espinal que aún está intacta y puede controlar el movimiento de las piernas", dijo Courtine.

Esta señal es transmitida y decodificada de forma inalámbrica por una computadora que Oskam usa en una mochila, que luego transmite la información al generador de pulso espinal.

"Entonces, cuando todo está instalado, el paciente primero tiene que aprender a trabajar con las señales de su cerebro y también tenemos que aprender a correlacionar estas señales con la estimulación de la médula espinal. Pero esto es bastante corto. En unas pocas sesiones todo está conectado y el paciente comienza a entrenar", dijo la profesora Jocelyne Bloch, neurocirujana de la EPFL.

Después de unas 40 sesiones de rehabilitación utilizando la interfaz cerebro-columna, Oskam recuperó la capacidad de mover voluntariamente las piernas y los pies.

Un hombre con tetraplejia logra caminar gracias a un enlace digital inalámbrico entre su cerebro y su médula espinal



Gert-Jan Oskam, que sufrió un accidente de bicicleta, puede volver a subir escaleras https://t.co/GrzBFrQkzp pic.twitter.com/J9d15fnoOz — elDiario.es (@eldiarioes) May 24, 2023

Científicos buscan nuevos candidatos para probar nuevo dispositivo contra la cuadraplejia

El equipo cree que el estudio, publicado hoy en la revista Nature, muestra un tipo de movimiento voluntario que no es posible sólo después de la estimulación espinal, y sugiere que las sesiones de entrenamiento con el nuevo dispositivo provocaron una mayor recuperación en las células nerviosas que no se cortaron por completo durante la lesión de Oskam.

"Lo que observamos a lo largo de la duración de este entrenamiento es una reparación digital de la médula espinal", dijo Courtine.

"No solo pudo aprovechar el puente digital para controlar su músculo paralizado, sino que también mostró una recuperación de la función neurológica que había perdido durante muchos años, lo que sugiere que este puente digital también promovió el crecimiento de nuevas conexiones nerviosas".

Ahora puede incluso caminar distancias cortas sin el dispositivo si usa muletas.

El equipo de Courtine actualmente está reclutando a tres personas para ver si un dispositivo similar puede restaurar los movimientos del brazo.