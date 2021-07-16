Expiloto cuadrapléjico de IndiCar conduce de nuevo;supera 170 km/hora

El piloto cuadrapléjico de IndyCar, Sam Schmidt, pudo volver a correr a pesar de no usar los brazos ni las piernas, algo que no hacía desde hace 21 años.

"El hecho de que lo esté manejando, use el freno y el acelerador y vaya tan rápido como quiera es, ya sabes, emocionante", aseguró tras apagar el motor.

IndyCar team owner Sam Schmidt can control this Corvette C8 using only his head, thanks to some amazing high-tech modifications by Arrow Electronics! #FOS pic.twitter.com/1VcCbDixOU — Goodwood FOS (@fosgoodwood) July 9, 2021

La ambición de Schmidt de ser un campeón de IndyCar comenzó a la edad de 5 años.

Y lo logró, ganando la Indy 500 en el Las Vegas Motor Speedway en 1999.

Pero meses después, un trágico accidente lo dejó paralizado del cuello para abajo.

"Fue mi pasión toda la vida y luego esto sucede y pone las cosas al revés. Pero aproximadamente un año después del accidente, decidimos comenzar el equipo. Y luego, hace unos siete años, Arrow llegó con esta idea de construir un automóvil para alguien que no puede usar los brazos y las piernas. Y fue una experiencia increíble. Tomó alrededor de ocho meses conducir el primer automóvil en Indianápolis a 170 kilómetros por hora", aseguró Sam.

Schmidt trabajó con la empresa de tecnología Arrow Electronics para construir esto, el "SAM Car", cuyas siglas en inglés significan "movilidad semiautónoma".

Expiloto cuadrapléjico de IndyCar conduce de nuevo.

El expiloto de IndyCar maneja el auto sin la ayuda de brazos ni piernas

Para acelerar y frenar, Schmidt usa su respiración. Las cámaras infrarrojas detectan los movimientos de su cabeza para conducir a través de un casco de carreras y gafas de sol.

Todo está integrado en un sistema que puede seguir los movimientos sutiles de la cabeza del conductor en tiempo real para mover las ruedas.

Una sensación indescriptible, según dijo: "Lo que no anticipé fue esta abrumadora sensación de normalidad porque tenía el control. Y, literalmente, hasta este punto de mi vida, realmente no había mucho que controlara. Necesitaba ayuda para todo".

Expiloto cuadrapléjico de IndyCar conduce de nuevo.

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La tecnología en la que él y Arrow son pioneros podría tener un impacto más amplio en ayudar a las personas con discapacidades.

"Bueno, ya sabes, es eso: Arrow dice que el cielo es el límite. Entonces, francamente, cohetes impulsores volando por aquí. Ya desarrollaron un exoesqueleto personalizado en los últimos meses que usé para la boda de mi hija. , con mucho, el mejor día en 21 años. Y siguen creando momentos que son espectaculares. Y me está motivando, está motivando a muchas otras personas, entusiasma a la empresa en su conjunto, 18 mil empleados en todo el mundo, y es genial para la ingeniería que el personal participe. Así que simplemente muestra lo que son capaces de hacer. Y de nuevo escuché que están vendiendo boletos para la estación espacial, ¡tal vez eso sea todo! ".