Le dan segundo arresto a Luis “N": Suman 15 horas de arresto a Luis de Llano por caso Sasha Sokol
Debido a un segundo arresto administrativo, Luis “N” permanecerá otras 15 horas en el Centro de Sanciones Administrativas de San Fernando, en Tlalpan.
El productor Luis "N" deberá permanecer otras 15 horas bajo arresto en el Centro de Sanciones Administrativas de San Fernando, ubicado en la alcaldía Tlalpan, tras imponérsele una segunda medida administrativa.
La sanción responde al incumplimiento reiterado de las medidas dictadas en la sentencia emitida en su contra tras la demanda presentada por la cantante Sasha Sokol.