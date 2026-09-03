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Le dan segundo arresto a Luis “N": Suman 15 horas de arresto a Luis de Llano por caso Sasha Sokol

Debido a un segundo arresto administrativo, Luis “N” permanecerá otras 15 horas en el Centro de Sanciones Administrativas de San Fernando, en Tlalpan.

Suma Luis de Llano segundo arresto administrativo
El productor Luis de Llano deberá permanecer otras 15 horas bajo arresto.

Escrito por: Ollinka Méndez

El productor Luis "N" deberá permanecer otras 15 horas bajo arresto en el Centro de Sanciones Administrativas de San Fernando, ubicado en la alcaldía Tlalpan, tras imponérsele una segunda medida administrativa.

La sanción responde al incumplimiento reiterado de las medidas dictadas en la sentencia emitida en su contra tras la demanda presentada por la cantante Sasha Sokol.