El cielo nocturno de México se iluminará con la primera de tres superlunas consecutivas, que podrán observarse entre noviembre, diciembre y enero. Para que no te pierdas de este espectáculo astronómico el próximo martes 24, en Azteca Noticias te decimos la mejor hora para ver la Superluna de Castor.

Superluna de Castor en México: ¿a qué hora se verá la Luna llena en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna llena de noviembre alcanzará su punto máximo de iluminación el martes 24 de noviembre, a las 8:53 de la mañana, tiempo del centro de México.

Sin embargo, como a esa hora todavía será de día, habrá que esperar hasta el anochecer para que en México se pueda ver su máximo esplendor.

En la Ciudad de México (CDMX), la Luna comenzará a salir alrededor de las 18:02 horas, muy cerca del horizonte, por lo que se recomienda buscar un lugar con vista despejada y alejado de las luces de la ciudad.

¿Por qué se llama Superluna de Castor?

Aunque su nombre puede parecer extraño, la Luna de Castor tiene su origen en antiguas tradiciones de América del Norte, y que marcaba la llegada del invierno.

Se le conoce así porque noviembre era la época en la que los castores reforzaban sus refugios y construían presas para prepararse ante la temporada invernal.

En 2026, esta Luna llena también será una superluna, debido a que coincidirá con un periodo en el que nuestro satélite natural estará relativamente cerca de la Tierra, lo que hace parecer al astro más grande de lo común.

¿Cuándo serán las próximas superlunas de 2026 y 2027?

La Superluna de Castor marcará el inicio de una serie de tres superlunas consecutivas que iluminarán el cielo durante los próximos meses.

La siguiente será la Luna Fría, que llegará el 23 de diciembre de 2026, mientras que la tercera llegará el 22 de enero de 2027, conocida como la Luna del Lobo.

Estos fenómenos podrán observarse desde México sin necesidad de tener un telescopio a la mano, solo se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica.