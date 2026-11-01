Superluna de Castor en noviembre 2026: qué es y cuándo se podrá ver en México

Noviembre llega con varias oportunidades para mirar diferentes eventos astronómicos a lo largo del mes, como una lluvia de meteoros, alineación de planetas y la Superluna de Castor 2026.

En comparación con una luna llena normal, la superluna es un fenómeno que ocurre cuando nuestro satélite se encuentra cerca del perigeo, por lo que a simple vista parece ser más grande y brillante.

Aquí te decimos la fecha y la mejor hora para ver la segunda superluna del 2026.

¿Qué es la Superluna de Castor?

Este fenómeno astronómico ocurre cuando la Luna llena coincide con el momento en que nuestro satélite natural se encuentra más cerca de la Tierra, un punto de su órbita conocido como perigeo.

Debido a esta proximidad, el astro puede apreciarse más grande y un 30% más brillante de lo habitual.

Cabe destacar que las superlunas ocurren en meses seguidos debido a un desajuste matemático entre lo que tarda la Luna en dar una vuelta a la Tierra y lo que tarda en cambiar de fase.

¿Y por qué se llama Luna del Castor? El nombre tiene su origen en las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, entre ellos los algonquinos, y en antiguos almanaques que utilizaban las fases lunares para identificar las épocas del año.

¿Cuándo se podrá ver la Superluna de Castor en México?

¡Anota la fecha! En este 2026, la primera Superluna ocurrió el 3 de enero, mientras que la segunda ocurrirá el próximo martes 24 de noviembre.

La tercera será la Superluna más grande y cercana de 2026, conocida como la Luna Fría, que alcanzará su fase llena el 24 de diciembre de 2026 a las 01:28 UTC.

Esa noche el astro estará a unos 356,740 km de la Tierra, muy cerca de su perigeo; por eso será la luna llena más grande del año.

¿A qué hora se podrá ver la Superluna de Castor 2026?

La Superluna del Castor 2026 alcanzará su fase el 24 de noviembre a las 08:53 horas, tiempo del centro de México, pero como ocurrirá durante la mañana, no será posible apreciar su máximo esplendor en ese momento.

En la Ciudad de México (CDMX), la Luna comenzará a asomarse por el horizonte a partir de las 18:02 horas de ese mismo martes, por lo que el atardecer será una de las mejores oportunidades para observarla cuando aparezca por el este.

El fenómeno podrá disfrutarse durante las noches del 23, 24 y 25 de noviembre, aunque el martes será la fecha ideal para contemplar mejor su brillo.