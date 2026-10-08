CCH Sur suspende clases por destrozos en el plantel: alumnos piden investigar denuncias de acoso

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM suspendió todas las clases, luego de que un grupo de encapuchados presuntamente vandalizara los torniquetes y las cámaras de seguridad del plantel.

Una decisión que provocó el enojo entre los alumnos, quienes aseguraron que no participaron en los destrozos y señalaron que ya tenían programada una manifestación para exigir atención a las denuncias de acoso y violencia sexual dentro de la escuela.

Ante el descontento, los alumnos se manifestaron y bloquearon la Avenida Insurgentes Sur rumbo a Rectoría de Ciudad Universitaria (CU) la tarde de este jueves 8 de octubre.

Suspenden clases en el CCH Sur: ¿qué pasó?

A través de un comunicado, la dirección del CCH Sur informó que las actividades académicas quedarían suspendidas debido a que no se podía garantizar el acceso seguro a las instalaciones debido a los daños en los torniquetes.

Estos habían sido colocados poco después del ataque de Lex Ashton, quien en septiembre de 2025 ingresó armado y dejó como saldo la muerte de un alumno de 16 años.

La UNAM señaló que no existían las condiciones seguras para que los estudiantes tomaran clases. Además, agregó que un grupo de personas encapuchadas presuntamente vandalizaron estos accesos y las cámaras de reconocimiento facial instaladas en el plantel.

Manifestantes del CCH Sur bloquean ambos sentidos de Av. Insurgentes, a la altura de la Rectoría de CU; toma tus precauciones⚠️ #Bloqueo #CU #ReporteVial 🎥 | Antonio Huitzil https://t.co/kQ1qgKzq8Y — TV Azteca CDMX (@TVAztecaCDMX_) October 8, 2026

Alumnos bloquean Insurgentes Sur para exigir atención a denuncias de acoso

La medida tomó por sorpresa a los alumnos, quienes afirmaron que ellos ya tenían programada una manifestación relacionada con denuncias de presunto acoso y violencia sexual contra profesores del CCH Sur.

Rechazaron que se les relacione con los actos vandálicos que llevaron al cierre de la escuela y pidieron que sus demandas sean atendidas.

Ante la nula respuesta, los estudiantes decidieron bloquear la Avenida Insurgentes Sur para solicitar que las autoridades universitarias reciban su pliego petitorio.

La marcha avanzó hacia Rectoría, específicamente a las oficinas de la Dirección General del CCH, ante la falta de una fecha definida para el regreso a clases en el plantel.

UNAM responde a las denuncias de los alumnos del CCH Sur

La Dirección General de los Colegios de Ciencias y Humanidades aseguró que la respuesta al pliego petitorio de los estudiantes ya fue entregada al director del CCH Sur para su publicación.

Además, informó que la Defensoría de los Derechos Universitarios brindará atención en el plantel los miércoles, en ambos turnos, para orientar a los estudiantes que deseen presentar una queja formal.