Intentan detener al alcalde de Paraíso, Tabasco; se les escapó

Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) desplegaron acciones para tratar de detener a Adolfo Baca Sevilla, presidente municipal de Paraíso, Tabasco, en el marco del “Operativo Enjambre”. No obstante, huyó con su familia.

¿Quién es Adolfo Baca Sevilla y qué se sabe del operativo de la FGR en Tabasco?

La madrugada de este miércoles 19 de agosto de 2026, las autoridades trataron de ejecutar una orden de aprehensión contra el alcalde de Movimiento Ciudadano, sin éxito, en la ranchería “La Madrid”.

FGR asegura propiedades del alcalde de Paraíso tras operativo

Tras ello, dos propiedades que usa para descansar en la cabecera municipal fueron cateadas y aseguradas.

El presidente municipal de Paraíso enfrenta una denuncia por desvío de recursos del ramo 33, es decir, provenientes del presupuesto federal, así como por enriquecimiento ilícito.

Azteca Noticias logró confirmar que tres personas sí quedaron detenidas durante esta operación, entre ellas Edison García Wilson, director de Obras Públicas del municipio.

Además, en el operativo aseguraron autos y unidades de maquinaria pesada a una empresa relacionada con uno de los funcionarios del gobierno del municipio de Tabasco.

Gobierno municipal emite postura ante la ausencia del edil

El gobierno de Paraíso emitió un pronunciamiento en sus redes sociales, donde expresaron su solidaridad con el presidente municipal.

Carlos Alberto Ramón Güemez, secretario del Ayuntamiento, es quien ocupa el despacho de la presidencia municipal.

La incertidumbre sobre el paradero de Adolfo Baca Sevilla genera desconcierto entre ciudadanos y crisis política en el municipio.