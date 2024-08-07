Fuerza y corazón por México

Notas
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¡Una más! TEPJF confirma que Xóchitl Gálvez incurrió en calumnia durante debate presidencial
En la sesión pública, la magistrada Mónica Soto determinó que la expresión hecha por Xóchitl Gálvez fue calumniosa; causó controversia en el lugar.
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¿Lo sabías? Conoce el monto que pagará Xóchitl Gálvez por llamar "narcocandidata" a Sheinbaum
La excandidata presidencial en las elecciones 2024, Xóchitl Gálvez tendrá que pagar una fuerte multa por las declaraciones hechas contra Sheinbaum.
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Tribunal Electoral confirma multa a Xóchitl Gálvez por usar logo del INE, ¿de cuánto es?
La excandidata presidencial deberá pagar una fuerte multa, al igual que los partidos que integran la coalición, pero ¿de cuánto es? Esto dijo el Tribunal.
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Así quedó el mapa político de México después de las elecciones 2024
Después de las elecciones 2024, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te muestra qué partidos políticos gobiernan cada estado de la República Mexicana.
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¿Quién es Xóchitl Gálvez, candidata de PAN, PRI y PRD en las elecciones presidenciales 2024 en México?
Antes de ser candidata en las elecciones presidenciales de México, Xóchitl Gálvez dijo que vendió gelatinas, fundó una empresa y defendió a los pueblos indígenas.
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Así celebraron el cierre de campaña Sheinbaum, Gálvez y Álvarez Máynez
Este 29 de mayo 2024, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez se preparan para los cierres de campaña en distintas partes de la República Mexicana.