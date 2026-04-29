El costo de exigir justicia: La comunidad LeBarón bajo el asedio del crimen en Chihuahua

La realidad en Chihuahua se ha tornado sombría para quienes intentan mantener la integridad de sus comunidades. Actualmente, diversas agrupaciones delictivas ejercen un control absoluto sobre el destino de múltiples poblaciones, convirtiendo localidades enteras en asentamientos abandonados.

En este entorno, la figura de la autoridad municipal parece haber perdido su propósito original; los mandatarios locales se encuentran sometidos o actúan en complicidad con los delincuentes, permitiendo que la seguridad pública sea gestionada directamente por sicarios.

Chihuahua: Un territorio capturado por la delincuencia

Para figuras como Julián LeBarón y otros residentes del municipio de Galeana, el simple hecho de aspirar a una vida pacífica se ha convertido en un desafío de alto riesgo frente a intereses que buscan silenciar cualquier exigencia de seguridad.

La ubicación geográfica de estos pueblos los sitúa en el centro de una confrontación violenta entre bandos enemigos que se disputan el control de actividades ilícitas.

El tráfico de sustancias prohibidas, las privaciones de la libertad, las extorsiones y las exigencias de pagos por protección son prácticas habituales que asfixian a la región. La postura de la comunidad ha sido firme: no entregarán su estilo de vida ni sus tierras, una determinación que ha generado una profunda hostilidad por parte de los grupos criminales que operan en la zona.

La herida abierta del 2019 en la familia LeBaron y la desconfianza institucional

El historial de violencia alcanzó un punto de quiebre en el año 2019, cuando un ataque armado segó la vida de 3 mujeres y 6 menores. Según los informes, las víctimas fueron emboscadas y blanco de ráfagas de fuego por parte de integrantes de La Línea, brazo operativo vinculado al cártel de Juárez, quienes supuestamente cometieron una confusión al momento del atentado.

Este suceso dejó una cicatriz imborrable en el corazón de los habitantes, pero también catalizó una serie de cambios drásticos en la forma en que los ciudadanos interactúan con el poder público.

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A raíz de la tragedia, los LeBarón tomaron la determinación de prescindir de la policía local, al considerar que dichos elementos están coludidos con la criminalidad. En lugar de depender de corporaciones oficiales, han fortalecido los lazos familiares para vigilarse mutuamente.

Su estrategia de defensa se basa ahora en la visibilidad; han decidido que ante cualquier amago violento, la única respuesta aceptable es la exposición pública como mecanismo de resguardo, saliendo a las calles y plazas para demandar el fin de la impunidad.

Activistas exigen justicia tras el ataque que dejó 9 muertos en 2019

La lucha de esta comunidad se manifiesta a través de marchas y protestas constantes donde se interpela directamente al Estado. Las exigencias son claras: el retorno de personas secuestradas y la aplicación de justicia por los asesinatos y robos que han padecido.

El mensaje enviado a las familias, donde se les acusa de interferir en las actividades delictivas, refleja la peligrosidad de alzar la voz en un país donde la seguridad no está garantizada por las instituciones. A pesar de que unos pocos son quienes se exponen directamente a las represalias, la consigna sigue siendo no ceder ante la presión de quienes deciden la suerte de los pueblos chihuahuenses mediante el miedo y la fuerza bruta.

