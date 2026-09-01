Tala clandestina arrasa bosques del Edomex; denuncias alertan por avance de los talamontes

La tala clandestina sigue avanzando en México y el Estado de México es uno de los principales focos; comunidades denuncian que los árboles están desapareciendo incluso en zonas protegidas.

Santa María del Monte, uno de los puntos donde la tala no se detiene

En Santa María del Monte, Estado de México, han sido derribados árboles de entre 10 y hasta 50 años; mientras que en la zona de las Lagunas de Zempoala, los talamontes también han dejado amplias áreas afectadas.

El problema no termina en el bosque, pues habitantes aseguran que han denunciado los puntos donde opera la tala y entregado coordenadas a las autoridades, pero la atención no llega.

Denuncias, camiones y motosierras: así avanza la tala clandestina

Camiones cargados con madera son vistos circulando por carreteras de la región; las denuncias apuntan a que la actividad continúa mientras las motosierras avanzan monte adentro.

El corredor Morelos-Ciudad de México-Estado de México concentra parte de esta problemática; datos extraoficiales señalan que cada año se pierden más de 5 mil hectáreas entre las tres entidades.

En los últimos cuatro años, México habría perdido más de 1.1 millones de hectáreas de bosque, una superficie similar a la de Aguascalientes y Colima juntas.