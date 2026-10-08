Ulises Grajales Valdivia

Egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, reportero desde hace 22 años. Ha cubierto desde el conflicto en Oaxaca hasta el nado con tiburones toro. Ha realizado investigaciones como la tala clandestina en Michoacán, la búsqueda de jaguares en la selva, hasta el sismo de Chile del 2010. Integrante del equipo de Asignación Especial, actualmente trabaja en la sección de Dinero y Empleo.