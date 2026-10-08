Ulises Grajales Valdivia

Ante la censura, defienden sus ideas: Caminos de la Libertad reconoce a voces críticas
Caminos de la Libertad cumple 21 años reconociendo a voces críticas que estén dispuestos a defender uno de los principios más importantes.
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Caminos de la Libertad cumple 21 años reconociendo a voces críticas que estén dispuestos a defender uno de los principios más importantes.
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El Niño está frenando la formación de ciclones, pero la temporada de huracanes aún tiene más de dos meses por delante.
Caminos de la Libertad celebra 12 años con una edición de caricatura que reunió a creadores de 76 países para impulsar el debate social y la libre expresión.
Tala clandestina avanza en México: denuncias señalan daños en bosques del Edomex, CDMX y Morelos, incluso dentro de zonas naturales protegidas.
Reprobar, no; aprender, tampoco; así parece avanzar la educación en México, pese al enorme número de becas que se reparten durante el ciclo escolar.
Un ejército de niños son víctimas del trabajo infantil en Oaxaca; duermen solo unas horas para elaborar pulseras, las autoridades lo saben y no actúan.
El gobierno de CDMX habilitó un espacio para los perros del Refugio Franciscano; hay enfermedades y 25 animales desaparecieron sin explicación alguna.
Las falsas ofertas de trabajo publicadas en redes sociales buscan atrapar a menores de edad para explotarlos; así es el modus operandi en México.
Alumnos y docentes del IEMS protestaron en CDMX tras la muerte del profesor Alberto Israel Jasso; exigen cuidar la presunción de inocencia ante este tipo de denuncias.
El recorte al sector salud cobra factura: los empleados arriesgan sus trabajos para filtrar la oscura verdad del supuesto mejor hospital de todo México.
¡En el abandono! Costó 200 millones de pesos pero hoy el CETRAM Periférico Oriente luce abandonado, a oscuras y sin escaleras eléctricas.
La fisicoculturista de Chile, Marianne Von Gierke, falleció a los 40 años de edad en Punta Arenas; esto se sabe de la posible razón de fallecimiento de la Mr. Olympia 2026.
Conoce la oración a Santa Eduviges este 16 de octubre para pedir sabiduría financiera, prudencia económica y encontrar paz frente a las deudas.
Un tractor fuera de control causó daños en la feria Pumpkin Dash en Monterrey. Revisa el video del incidente y la postura oficial de los organizadores.
La Ciudad de México comienza el día con el reporte de un cortocircuito en una torre de oficinas, ubicada en Melchor Ocampo; no se reportan lesionados.
“Es un movimiento hipócrita, machista y misógino": Guillermo Santiago arremete contra Movimiento Ciudadano y Álvarez Máynez durante sesión en el INE.
La SEP suspende clases presenciales en municipios de la Sierra Norte, Nororiental y Negra de Puebla este viernes 16 de octubre por el frente frío 2. Consulta la lista.
Por la presencia de fenómenos meteorológicos, el clima de México sentirá impactos dependiendo de la zona donde te encuentres; esto es lo que se espera por “Trudy”, el frente frío 2 y “Simon”.
¡Ojo con la letra chiquita! Prometen no subir el predial, pero el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial equiparará los valores con el mercado inmobiliario.
Estos actos evocan a una crisis que El Salvador vivió alguna vez. Ante la impunidad, ¿puede México evitar el colapso entre el terror y la mano dura?
Una mosca porta hasta 200 bacterias, pese al riesgo fatal, así operaban en el Instituto de Neurología de CDMX y videos lo revelan.
En Chiapas, el 17.7% de los niños de 6 a 14 años no sabe leer ni escribir, revelando una grave brecha de desigualdad frente a la CDMX.
Vecinos y padres de familia del sur de Mérida denuncian la falta de infraestructura y el abandono de escuelas en Roble Agrícola. Conoce los detalles.
Grupo Elektra y UVM for Business concluyeron la certificación de 2,710 líderes, programa enfocado en comunicación y toma de decisiones.
Abelardo De La Espriella inaugurará la 82ª Asamblea de la SIP junto a líderes del periodismo internacional.
Una de las muertes que más impactó el mundo del entretenimiento surcoreano fue la de Jin Denim; las causas fueron reveladas por su hermana.
Los cadáveres fueron localizados en la colonia San Lucas Patoni, en el Estado de México; hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.
Aldo Carlo León, estudiante de medicina, fue visto por última vez saliendo de las instalaciones de la universidad de Ixtlahuaca, CUI, ubicada en el Edomex; esto se sabe de su desaparición.
Tras hacerse viral su error con la célebre frase de Benito Juárez, Alejandro Murat responde desde su rutina de ejercicio: “Solo fallan penales los que los tiran”.
Las Unidades Móviles se encuentran en distintos puntos clave del Edomex, en los que las y los mexiquenses pueden tramitar su licencia de conducir; requisitos y costos.
Del calor a los chubascos: Este es el pronóstico del clima en la CDMX para el jueves 15 de octubre. Conoce las temperaturas máximas y mínimas para este día.
La UNAM y el gobierno capitalino anunciaron la creación de la ENES suroriente en la CDMX, un plantel con capacidad para 20 mil estudiantes.
La Fiscalía de Puebla activó fichas de Alerta Amber para localizar a Irvin García, de 17 años, y Melissa Tobon, de 16. Ambos fueron vistos por última vez en los municipios de Cuautlancingo y Tehuacán.
El monstruo antártico aceleró su deshielo perdiendo unos 50 mil millones de toneladas de hielo al año. Su colapso podría tener un impacto en ciudades enteras.
Un audio de la llamada al 911 durante la muerte de Hayden Panettiere reveló los momentos de angustia que vivieron el que fuera su pareja y su hermano tras encontrarla inconsciente.
Fuerzas federales, estatales y municipales desplegaron vehículos blindados y drones para localizar a presuntos delincuentes identificados como prioritarios.
Las promesas de la 4T, de contar con un sector salud al estilo de Dinamarca, con medicamentos suficientes y acceso a servicios para todos los mexicanos, no se cumplieron.
El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez, y el regidor Alejo González protagonizaron una fuerte discusión con insultos y acusaciones en el cabildo.
¡En la búsqueda del fuero! Desde Tabasco y Chiapas, la dinastía López busca refugio en el Congreso para blindarse ante la justicia. Quieren amarrar una diputación federal en 2027.