A lo largo de las últimas horas, usuarios de TikTok están volviendo viral un nuevo audio en el que el nombre de Tamara Falcó es el protagonista, un personaje poco conocido para miles de internautas que navegan en la red de videos cortos, pero que muy poco importó como para no hacerlo popular.

“¿Quién lo está pasando peor esta semana? ¿Tú o Tamara Falcó?” se escucha en el nuevo sonido tendencia de TikTok, el cual recibe como respuesta un “Ah, Tamara Falcó”; por lo que miles de creadores de contenido se subieron a la tendencia y lo utilizaron para hacer burla de sus situaciones personales y minimizar el supuesto sufrimiento que estuvieran atravesando.

El audio ya tiene millones de reproducciones y es la nueva tendencia de redes sociales; sin embargo, pocos conocen quién es en realidad Tamara Falcó y cuál es el motivo por el que todos creen que la está pasando muy mal.

Quién es Tamara Falcó y por qué es viral en TikTok|@tamara_falco

¿Por qué es famosa Tamara Falcó?

Tamara Falcó es la media hermana de Enrique Iglesias y es una auténtica socialité española, aristócrata, actriz y diseñadora de modas muy famosa en su tierra natal, pues además es hija de Carlos Falcó, marqués de Griñón y su madre mantiene una relación sentimental con el escritor Mario Vargas Llosa.

Por esta razón, el apellido Falcó se encuentra dentro de los más conocidos en la actualidad y, como buena socialité, su vida personal es tema de agenda en la farándula española.

Es por este motivo que Tamara Falcó hizo estallar su popularidad en Europa y el mundo, pues recientemente se comprometió con su novio, el ingeniero y emprendedor Íñigo Onieva; sin embargo, escasos días después el compromiso se desvaneció por una polémica personal.

¿Qué pasó con Tamara Falcó?

El motivo por el que Tamara Falcó la está pasando pero que todo el mundo, según el audio viral de TikTok, es porque el compromiso con su novio se canceló debido a una supuesta infidelidad del hombre de 33 años, esto apenas dos días después de haberle dado el “sí” a Íñigo.

Un video de Onieva besándose con otra mujer en el festival estadounidense Burning Man habría sido el detonante de la situación, lo que llevó a la marquesa a romper la relación y refugiarse de las críticas en redes sociales.