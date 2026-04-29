El futuro nos alcanzó: Nueva York prueba taxis voladores que podrían cambiar el transporte urbano

La movilidad urbana está a punto de cambiar para siempre; esto luego de que la empresa Joby Aviation comnezó con sus pruebas de taxis voladores eléctricos en Nueva York, un hecho con el que se marca un momento clave en el futuro del transporte en las grandes urbes.

Durante una semana, la compañía realiza vuelos de demostración con aeronaves eVTOL (despegue y aterrizaje vertical) como parte de un programa piloto impulsado por la Federal Aviation Administration (FAA).

Los eVTOL son aeronaves eléctricas capaces de despegar y aterrizar verticalmente, como un helicóptero, pero con menor ruido y emisiones contaminantes|Reuters

¿Cómo funcionan los taxis voladores?

Los eVTOL son aeronaves eléctricas capaces de despegar y aterrizar verticalmente, como un helicóptero, pero con menor ruido y emisiones contaminantes. En su prueba más reciente, uno de los vehículos despegó desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y aterrizó en distintos helipuertos de la ciudad, incluyendo zonas de Manhattan. Su objetivo: demostrar que estos taxis aéreos pueden integrarse a la infraestructura actual, además de operar de forma segura.

$JOBY completed its first point-to-point electric air taxi flights in New York City.



The flights connected JFK and Manhattan heliports in under 10 minutes as part of a White House-backed pilot program. https://t.co/Dfom0djq5v pic.twitter.com/SvyBbj5oO7 — Shay Boloor (@StockSavvyShay) April 27, 2026

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¿Cuánto tiempo ahorran los viajes en taxis voladores?

Uno de los mayores atractivos es la velocidad. Según la empresa, los taxis voladores podrían conectar al Lower Manhattan con el aeropuerto JFK en menos de 10 minutos; actualmente, ese trayecto puede tomar más de una hora debido al tráfico en la ciudad. Este factor es clave en ciudades congestionadas, en donde el tiempo de traslado impacta directamente en la calidad de vida.

Autoridades y ejecutivos coinciden en que estas pruebas marcan un antes y un después. Bonny Simi, presidenta de operaciones de Joby, aseguró que se trata de un hecho sin precedentes. Además, la Autoridad Portuaria de Nueva York destacó que es la primera vez que un eVTOL opera desde un aeropuerto de la región, lo que abre la puerta a su uso comercial.

A Joby aircraft departs from JFK Airport in New York and lands at the city's existing heliport network as the air taxi company begins trials of point-to-point flights https://t.co/AP9hJF4l3U pic.twitter.com/x9nhJy9b7v — Reuters (@Reuters) April 29, 2026

El programa forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno de Estados Unidos para acelerar la adopción de nuevas tecnologías aéreas, pero el reto no solo es tecnológico, sino también de seguridad, regulación y aceptación pública.

Taxis voladores: ¿Cuándo estarán disponibles para el público?

Aunque las pruebas avanzan, los taxis voladores aún requieren aprobación regulatoria completa antes de operar comercialmente. Empresas de todo el mundo compiten por liderar este mercado, mientras países como China, India y Emiratos Árabes Unidos también desarrollan proyectos similares.

90 segundos al futuro: presentan taxis voladores y televisor transparente

El desarrollo de taxis voladores promete transformar la movilidad urbana, reducir tiempos de traslado y ofrecer alternativas más sostenibles, sin embargo, aún quedan preguntas clave: costos, accesibilidad y regulación; ¿te subirías a un taxi volador para evitar el tráfico, o aún lo ves como algo lejano?