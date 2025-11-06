Estados Unidos anunció que hará un recorte en los vuelos de al menos 40 aeropuertos en todo el país, cifra que aumentará un 1% cada día que prevalezca el cierre del gobierno, causado por la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso.

Las autoridades anunciaron que el recorte al tráfico aéreo consistirá en un 10% en las terminales aéreas, algunas tan relevantes como en Nueva York, Chicago o Atlanta, el cual comenzará este viernes 7 de noviembre de 2025.

El listado completo: De JFK a LAX, estos son los aeropuertos de EU afectados por la disposición de la FAA

ANC | Aeropuerto Internacional de Anchorage ATL | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta BOS | Aeropuerto Internacional Logan de Boston BWI | Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington CLT | Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas CVG | Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky DAL | Aeropuerto Internacional de Dallas DCA | Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington DEN | Aeropuerto Internacional de Denver DFW | Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth DTW | Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit EWR | Aeropuerto Internacional Newark Liberty FLL | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood HNL | Aeropuerto Internacional de Honolulu HOU | Aeropuerto Hobby de Houston IAD | Aeropuerto Internacional Washington Dulles IAH | Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston IND | Aeropuerto Internacional de Indianápolis JFK | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York LAS | Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas LAX | Aeropuerto Internacional de Los Ángeles LGA | Aeropuerto LaGuardia de Nueva York MCO | Aeropuerto Internacional de Orlando MDW | Aeropuerto Midway de Chicago MEM | Aeropuerto Internacional de Memphis MIA | Aeropuerto Internacional de Miami MSP | Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul OAK | Aeropuerto Internacional de Oakland ONT | Aeropuerto Internacional de Ontario ORD | Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago PDX | Aeropuerto Internacional de Portland PHL | Aeropuerto Internacional de Filadelfia PHX | Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix SAN | Aeropuerto Internacional de San Diego SDF | Aeropuerto Internacional de Louisville SEA | Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma SFO | Aeropuerto Internacional de San Francisco SLC | Aeropuerto Internacional de Salt Lake City TEB | Aeropuerto de Teterboro TPA | Aeropuerto Internacional de Tampa

Récord Histórico: El cierre de gobierno llega a 37 días con 63 mil agentes trabajando sin pago

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tomó la medida después de que el cierre del gobierno llegara a 37 días, el más largo en la historia del país. Durante este periodo, 13 mil controladores de tráfico aéreo y 50 mil agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte han trabajado sin recibir su pago.

Estas condiciones han causado escasez de personal, retrasos generalizados en los vuelos y largas filas en controles de seguridad en los aeropuertos.

Recorte de vuelos es por seguridad: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que los vuelos son seguros y añadió que la FAA tomó la disposición por recortar los vuelos.

“Como anunció (el secretario de Transporte) Sean Duffy, están recortando en ciertas áreas, un 10%, y quieren asegurarse de que sea 100% seguro”, mencionó el mandatario en la oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de noviembre de 2025.

