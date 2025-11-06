¡Mayday, mayday! EU recortará vuelos en 40 aeropuertos; lista completa
Estados Unidos tomó la medida tras el cierre del gobierno, que ya llegó a los 37 días; a pesar del recorte de vuelos, Donald Trump aseveró que volar es seguro.
Estados Unidos anunció que hará un recorte en los vuelos de al menos 40 aeropuertos en todo el país, cifra que aumentará un 1% cada día que prevalezca el cierre del gobierno, causado por la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso.
Las autoridades anunciaron que el recorte al tráfico aéreo consistirá en un 10% en las terminales aéreas, algunas tan relevantes como en Nueva York, Chicago o Atlanta, el cual comenzará este viernes 7 de noviembre de 2025.
El listado completo: De JFK a LAX, estos son los aeropuertos de EU afectados por la disposición de la FAA
- ANC | Aeropuerto Internacional de Anchorage
- ATL | Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta
- BOS | Aeropuerto Internacional Logan de Boston
- BWI | Aeropuerto Internacional de Baltimore/Washington
- CLT | Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas
- CVG | Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Norte de Kentucky
- DAL | Aeropuerto Internacional de Dallas
- DCA | Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington
- DEN | Aeropuerto Internacional de Denver
- DFW | Aeropuerto Internacional de Dallas/Fort Worth
- DTW | Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit
- EWR | Aeropuerto Internacional Newark Liberty
- FLL | Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale/Hollywood
- HNL | Aeropuerto Internacional de Honolulu
- HOU | Aeropuerto Hobby de Houston
- IAD | Aeropuerto Internacional Washington Dulles
- IAH | Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston
- IND | Aeropuerto Internacional de Indianápolis
- JFK | Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York
- LAS | Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas
- LAX | Aeropuerto Internacional de Los Ángeles
- LGA | Aeropuerto LaGuardia de Nueva York
- MCO | Aeropuerto Internacional de Orlando
- MDW | Aeropuerto Midway de Chicago
- MEM | Aeropuerto Internacional de Memphis
- MIA | Aeropuerto Internacional de Miami
- MSP | Aeropuerto Internacional de Minneapolis/St. Paul
- OAK | Aeropuerto Internacional de Oakland
- ONT | Aeropuerto Internacional de Ontario
- ORD | Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago
- PDX | Aeropuerto Internacional de Portland
- PHL | Aeropuerto Internacional de Filadelfia
- PHX | Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix
- SAN | Aeropuerto Internacional de San Diego
- SDF | Aeropuerto Internacional de Louisville
- SEA | Aeropuerto Internacional de Seattle/Tacoma
- SFO | Aeropuerto Internacional de San Francisco
- SLC | Aeropuerto Internacional de Salt Lake City
- TEB | Aeropuerto de Teterboro
- TPA | Aeropuerto Internacional de Tampa
Récord Histórico: El cierre de gobierno llega a 37 días con 63 mil agentes trabajando sin pago
La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tomó la medida después de que el cierre del gobierno llegara a 37 días, el más largo en la historia del país. Durante este periodo, 13 mil controladores de tráfico aéreo y 50 mil agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte han trabajado sin recibir su pago.
Estas condiciones han causado escasez de personal, retrasos generalizados en los vuelos y largas filas en controles de seguridad en los aeropuertos.
Recorte de vuelos es por seguridad: Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que los vuelos son seguros y añadió que la FAA tomó la disposición por recortar los vuelos.
“Como anunció (el secretario de Transporte) Sean Duffy, están recortando en ciertas áreas, un 10%, y quieren asegurarse de que sea 100% seguro”, mencionó el mandatario en la oficina Oval de la Casa Blanca el 6 de noviembre de 2025.