VoloCity, primer taxi aéreo eléctrico certificado en vuelo autónomo

El tráfico intenso de vehículos es un problema común en ciudades de todo el mundo, ya sea Seúl, París o Nueva York. Es por ello que cada vez son más los conductores que desean volar y hacerlo sobre los vehículos que bloquean su camino y podrían hacerlo en un taxi aéreo eléctrico.

Este sueño podría cumplirse mucho antes de lo que muchos esperan, los comúnmente conocidos como "autos voladores" están a la vuelta de la esquina. Los vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOLs), están cada vez más cerca.

Actualmente unas 300 compañías intentan construir nuevos vehículos aéreos eléctricos aunque sus principios son muy similares, sus diseños pueden marcar una gran diferencia.

🚀 2030 puede ser la fecha en la que la movilidad aérea urbana con vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje verticales (eVTOLs) sea una realidad. Descubre más en #FerrovialForesight: https://t.co/VrBqtIC2mz pic.twitter.com/mxTOUQqHAE — Ferrovial (@ferrovial_es) November 23, 2021

La mayoría ha optado por diseños híbridos que cuentan con rotores para despegue y aterrizaje verticales pero que cuentan con alas fijas regulares para vuelo horizontal, la razón: el vuelo de ala fija es mucho más eficiente y, para los aviones eléctricos, el peso de la batería es un problema clave.

Sin embargo, otros han elegido un diseño de multirotor eléctrico sin alas fijas. Es el caso del VoloCity, taxi aéreo eléctrico que no necesita calles, vuela silenciosamente y no produce emisiones durante sus recorridos.

Se trata de un dron de tamaño humano que cuenta con 18 rotores y aunque visualmente recuerda a un helicóptero clásico, es el primero que ya cuenta con una certificación europea para su vuelo autónomo.

Confirman que al norte de París, en el aeródromo de Pontoise, será la zona de pruzbas y experimento para los vehículos eléctricos autónomos en despegue vertical. Volocopter es un taxi aéreo que podría realizar sus primeros trayecto para 2024. pic.twitter.com/wgElk5uxue — Miguel Martínez✏ (@MiguelMtzCo) November 25, 2021

Volocopter GmbH, es la compañía alemana fabricante de este tipo de aeronaves. La empresa se especializa en el diseño de helicópteros eléctricos multirrotor en forma de vehículos aéreos personales, diseñados para uso en taxis aéreos.

Volocopter es el fabricante que ha efectuado más vuelos de demostración y logrando más acuerdos para finalmente ingresar en el servicio real. De hecho, realizó las primeras maniobras públicas de su taxi aéreo eléctrico VoloCity, durante la tradicional feria AirVenture en Estados Unidos.

VoloCity no es solo otro avión, es un cambio en la movilidad aérea urbana

VoloCity cuenta con 2 asientos, 18 rotores y un sinfín de posibilidades. El taxi aéreo eléctrico es un avión tecnológicamente avanzado con la capacidad de despegar y aterrizar verticalmente.

Este taxi aéreo eléctrico no necesita calles. Vuela silenciosamente y no produce emisiones durante sus trayectos. Combinado con los VoloPorts, conectará con centros de transporte clave, como las principales estaciones y aeropuertos, para permitir un viaje rápido y conveniente dentro de una ciudad.

Norte de París se convierte en zona experimental primer taxi aéreo eléctrico

El aeródromo de Pontoise la localidad de Cormeilles-en-Vexin, al norte de París, se convertirá en la zona experimental para la movilidad urbana.

Durante un evento, con la presencia de constructores aeronáuticos, fue presentado el Volocopter, el único modelo que cuenta con certificación europea para poder volar de forma autónoma y convertirse en el primer taxi certificado en vuelo autónomo.

Este proyecto tendrá que estar disponible para el año 2024 justo para los Juegos Olímpicos de París. En un primer momento, los recorridos de estos taxis aéreos eléctricos, serán desde la zona conocida como helipuerto de París-Issy-les-Moulineaux (en el sur de la capital francesa) y el aeródromo de Saint-Cyr-l'École, a unos cuantos kilómetros al sur de París.

Un segundo recorrido será desde el aeropuerto Charles de Gaulle al aeropuerto Le Bourget y una zona aún no definida dentro de París.