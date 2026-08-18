Tayson se enfrentó a una huolpoch venenosa para proteger a su familia en Yucatán; tras días complicados, sobrevivió

Tayson, un perro de Muna, Yucatán, sobrevivió tras ser mordido por una serpiente huolpoch venenosa cuando, de acuerdo con el testimonio de su dueña, intentó proteger a su familia y a sus hijos ; el a taque ocurrió el pasado 9 de agosto y durante esa noche sus familiares buscaron ayuda para conseguir el antídoto.

Lo que comenzó como una emergencia para la familia de Tayson terminó una semana después con una noticia distinta: el perro logró recuperarse. Su dueña, Heydi Castro, compartió la historia y agradeció a las personas que ayudaron a conseguir el antídoto y posteriormente participaron en sus cuidados.

Tayson reaccionó cuando la huolpoch apareció cerca de su familia

De acuerdo con el relato de Heydi Castro, el encuentro ocurrió poco antes de las 20:00 horas del 9 de agosto, cuando una huolpoch apareció cerca de Tayson y su familia en Muna, Yucatán.

El perro reaccionó ante la presencia del animal y terminó mordido; después del ataque, sus familiares comenzaron a buscar ayuda para conseguir el antídoto, pues la emergencia ocurrió durante la noche y no encontraron con facilidad un establecimiento veterinario que pudiera atenderlo.

La situación llevó a la familia a pedir apoyo públicamente para encontrar el medicamento que necesitaba Tayson.

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La familia buscó ayuda durante la noche

La primera publicación de Heydi Castro ocurrió precisamente durante la noche del ataque; en ella preguntaba si alguien conocía una veterinaria que manejara el antídoto para perros después de una mordedura de huolpoch.

La búsqueda no fue sencilla; según su testimonio, algunas personas les recomendaron distintos remedios, mientras que otras llegaron a decirles que no había posibilidades de recuperación para Tayson.

Incluso hubo quienes preguntaron directamente por el estado del perro en los días posteriores; la familia, sin embargo, continuó buscando una alternativa para mantenerlo con vida.

Finalmente consiguieron el antídoto para Tayson

La ayuda llegó durante esa misma noche. Heydi Castro agradeció a Richard, de la farmacia El Agricultor de Muna, por facilitarles el antídoto pese a la hora, además de reconocer a quienes colaboraron posteriormente con las curaciones y cuidados del perro.

A una semana de la mordedura, la familia pudo compartir la actualización que esperaba: Tayson había sobrevivido .

Para Heydi, el desenlace también representó un agradecimiento hacia quienes estuvieron pendientes durante los días posteriores al ataque; el perro que, según su relato, reaccionó para cuidar a su familia consiguió recuperarse después de pasar por días complicados.