Tayyip Erdogan gana la presidencia de Turquía en una segunda vuelta electoral

El presidente Tayyip Erdogan de 69 años ganó el domingo las elecciones y prolongará otros cinco años su mandato en Turquía. Su contrincante, Kemal Kilicdaroglu, calificó las elecciones como las más injustas de los últimos años, pero no impugnó el resultado.

Según los resultados oficiales, Kilicdaroglu obtuvo el 47.9% de los votos, frente al 52.1% de Tayyip Erdogan, lo que se interpreta como un país profundamente dividido.

“El único ganador es Turquía”. Tayyip Erdogan/Presidente de Turquía.

Las elecciones se consideraban una de las más importantes para Turquía, ya que la oposición creía que tenía posibilidades de desbancar a Tayyip Erdogan, cuya popularidad se había visto afectada por la crisis del costo de la vida y la lenta respuesta al terremoto que mató a más de 50.000 personas en el país en febrero de este año.

En lugar de ello, la victoria reforzó su imagen, tras haber rediseñado ya la política interior, económica, de seguridad y exterior de Turquía que alberga a 85 millones de habitantes y que es miembro de la OTAN.

La perspectiva de cinco años más de Gobierno es un duro golpe para sus oponentes, que le acusan de socavar la democracia mientras acumula cada vez más poder, algo que él niega. Tayyip Erdogan ha conservado el apoyo de los votantes conservadores, que le siguen siendo fieles porque aumentó la importancia del islamismo en Turquía, un país fundado sobre principios laicos, y porque la nación ha ganado influencia en la política internacional.

Tayyip Erdogan, jefe del Partido AK, de raíz islamista, apeló a los votantes con una retórica nacionalista y conservadora durante la campaña.

¿Quién es Tayyip Erdogan?

Tayyip Erdogan es un político musulmán turco, presidente de Turquía desde agosto de 2014 y, previamente, primer ministro entre marzo de 2003 y agosto de 2014. Anteriormente, había sido alcalde de Estambul. En su círculo íntimo lo llaman beyefendi (el gran señor) y para sus admiradores es el reis (el gran jefe).

Tayyip Erdogan se convierte en el líder que más tiempo lleva en el poder desde que Mustafá Kemal Ataturk estableció la Turquía moderna sobre las ruinas del Imperio Otomano hace un siglo, un aniversario de gran repercusión política que se conmemorará en octubre con él al frente.

Tayyip Erdogan también ejerce una presidencia con amplios poderes, en gran parte de su propia creación, tras tres períodos como primer ministro. Es un musulmán devoto y encabeza el conservador y religioso Partido de la Justicia y el Desarrollo, o AKP.

Líderes nacionales felicitan a Tayyip Erdogan

Líderes de todo el mundo felicitaron al presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, por su reelección el domingo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, escribió en Twitter que espera continuar trabajando juntos como aliados de la OTAN en asuntos bilaterales y desafíos globales compartidos. Funcionarios de la UE y líderes de países de todo el hemisferio norte y sur, así como otros diplomáticos de alto rango, emitieron mensajes de felicitación similares.

La oficina de Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, también emitió felicitaciones a Tayyip Erdogan. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, también felicitó a Tayyip Erdogan y escribió que contaba con reafirmar la asociación estratégica entre los dos países.