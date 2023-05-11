Se celebrarán elecciones en Turquía 2023 con Erdogan como candidato y crisis económica

Las elecciones en Turquía 2023 llegan en uno de los momentos más difíciles del país, pues se enfrenta a una crisis económica, descontento sociales y la destrucción que dejó el terremoto del pasado 6 de febrero. El presidente Recep Tayyip Erdogan se presentará en los comicios para una extensión de su mandato, sin embargo, las posibilidades de ganar han disminuido.

En los últimos cuatro años, la inflación ha aumentado tanto que es uno de los países con la tasa más alta, por arriba del 40 por ciento, además su (la lira turca) moneda se ha depreciado más de 200 por ciento frente al euro, provocando una de las peores crisis económicas de Turquía que tiene un alto costo de vida.

¿Qué se elegirá en las elecciones en Turquía 2023?

El próximo 14 de mayo se realizarán elecciones en Turquía 2023, donde se elegirá a un presidente y 600 miembros de la Asamblea Nacional. Los comicios podrían irse a una segunda vuelta si ninguno de los candidatos supera el 50 por ciento de los votos, los dos más votados en la primera vuelta serán quienes se enfrenten.

Ankara bugün güzel ilçeleriyle, Pursaklar’ıyla, Altındağ’ıyla, Mamak’ıyla, Sincan’ıyla bir başka coşkuluydu.



Biz bu millete âşık olmayalım da ne yapalım? 🇹🇷 pic.twitter.com/CoI5mcxj5M — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2023

Mientras que los legisladores serán elegidos proporcionalmente en 87 circunscripciones de 81 provincias en Turquía.

¿Quiénes son los candidatos en las elecciones en Turquía 2023?

Los candidatos registrados para las elecciones en Turquía 2023 fueron cuatro, sin embargo a unos días de celebrarse, uno de ellos se bajó de la contienda. Conoce quiénes son los presidenciables y quién es el favorito.

Recep Tayyip Erdogan

Es el actual presidente de Turquía, gobierna desde el 2002 con el Partido Alianza Popular. Su gobierno es conservador y combina el islam con la democracia. Lleva dos décadas al frente del país, que enfrenta uno de sus peores momentos económicos, por lo que muchos ciudadanos no están contentos con su actual mandato.

Kemal kilicdaroglu

Es el principal candidato de la oposición de Erdogan, quien podría arrebatarle el poder en Turquía. Kemal es el candidato de la Alianza Nacional, conformada por seis partidos políticos. Entre sus propuestas están volver a la democracia parlamentaria, la ortodoxia económica, en cuanto a política exterior, promete tomar distancia con Rusia.

Sinan Ogan

Con 55 años es el candidato más joven. Representa a la alianza ATA, conformada por cuatro partidos nacionalistas más pequeños. Fue el último candidato en subirse a la elección.

Muharrem Ince

A tres días de las elecciones en Turquía 2023, este candidato dio de baja su campaña presidencial luego de que se filtrara la existencia de un video sexual en el que aparecía y con cual estaba siendo chantajeado.

