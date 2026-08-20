¿Te suspendieron la línea telefónica? Esto pasará con la alerta sísmica en tu celular

La suspensión de una línea celular puede convertirse en un problema más serio de lo que parece: de un momento a otro, el usuario puede quedarse sin llamadas, mensajes o datos móviles y desde hace unos días a millones de personas ya les sucedió en México, pero ¿muere por completo el celular?

En México, comenzaron a aplicarse suspensiones relacionadas con el proceso de vinculación de líneas telefónicas, luego de que concluyeran los plazos establecidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y esto ha generado distintas polémicas por tratarse de una medida obligatoria a pesar de las contras que puede tener.

Si tu número celular termina en 1, realiza la vinculación de tu línea ahora. ¡Es tu turno!



📅 Tienes hasta el 31 de agosto para hacerlo y evitar la suspensión temporal de tu servicio.



🔗 Ingresa a https://t.co/VUdmsZUVEZ y encuentra la plataforma de tu compañía.#YoRegistro pic.twitter.com/FRVFkYKGTR — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 19, 2026

¿Qué puedes hacer con tu celular si tu línea fue suspendida?

Uno de los puntos más importantes es que la suspensión no bloquea todas las funciones del dispositivo, y ese es un tema muy importante a considerar. De acuerdo con la información difundida por autoridades, existen servicios que permanecen habilitados por tratarse de herramientas relacionadas con seguridad, atención y protección de los usuarios.

Entre ellos están las llamadas a números de emergencia y orientación. Aunque la línea se encuentre suspendida, el teléfono puede utilizarse para comunicarse a:



911 , número nacional de emergencias.

, número nacional de emergencias. 079 , para servicios de orientación.

, para servicios de orientación. 089, destinado a la denuncia anónima.

Esto resulta especialmente relevante porque una persona que se encuentre ante una situación de riesgo no queda completamente incomunicada por la suspensión de su línea.

¿Suena la alarma sísmica si no tengo línea telefónica?

Se acerca septiembre y otra de las preguntas es si recibirás la alerta sísmica a pesar de no tener línea teléfonica, y la respuesta es sí, la información oficial señala que los usuarios pueden continuar recibiendo la Alerta Máxima de sismos directamente en sus teléfonos celulares, incluso si la línea telefónica fue suspendida.

Esto significa que la suspensión del servicio no elimina aquellas herramientas que tienen como finalidad advertir a la población ante una emergencia.

También puedes contactar a tu compañía telefónicaLa suspensión tampoco impide que el usuario busque información sobre el estado de su línea.

Entre las funciones que permanecen habilitadas se encuentran las llamadas de atención al cliente de la compañía telefónica, precisamente para que el usuario pueda conocer qué ocurrió con su número y realizar las gestiones correspondientes.

¿Cuándo corresponden las fechas de suspensión?

El calendario difundido para 2026 establece las siguientes fechas según el último dígito de la línea:

