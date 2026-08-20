¿Adiós a todas tus redes sociales y apps de banco? Los servicios que perderás si suspenden tu línea por no registrar tu celular

¿Te quedas completamente incomunicado? Hace unos días inició el registro de celulares en México, en el que cada línea cuenta con una fecha límite para poder vincular el número al CURP; sin embargo, de no hacerlo, los usuarios perderán acceso a ciertos servicios.

¿Qué servicios serán suspendidos por no registrar tu celular en México?

En caso de no registrar tu número de celular antes de la fecha límite, los usuarios podrán dejar de recibir llamadas, mensajes de texto e internet, siempre que no exista una red Wi-Fi, pero ¿qué pasará con las aplicaciones de banco y redes sociales?

La Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRT) reveló que los dispositivos no vinculados también perderían el acceso a bancos, redes sociales y otras aplicaciones de la vida diaria.

¿Por qué no podrás entrar al banco ni a tus redes sociales?

Ojito ahí. Las cuentas bancarias no serán canceladas, por lo que los usuarios no perderán su dinero. Sin embargo, el acceso para ingresar a las apps de banco podría verse afectado debido a que en muchas ocasiones se piden un código de verificación, el cual es enviado por mensaje SMS.

Lo mismo pasa con otras redes sociales, como Facebook, WhatsApp, TikTok, entre otras, ya que algunas de suelen estar vinculadas a los números de teléfono por la autenticación de dos pasos (2FA).

¿Tu línea quedó suspendida? No te preocupes, puedes recuperarla.



Solo necesitas completar la vinculación para volver a disfrutar de tu servicio.



👉 Hazlo fácil y rápido en: https://t.co/VUdmsZUVEZ#YoRegistro pic.twitter.com/fLUEYY9PJ0 — CRTGobMX (@CRTGobMX) August 18, 2026

Funciones que seguirán operando a pesar de no vincular tu línea de celular

No todo está perdido. A pesar de que los servicios básicos del celular serán suspendidos por no registrar tu línea, existen algunas funciones que seguirán disponibles en cada uno de los dispositivos como las llamadas de emergencia, atención ciudadana, así como la recepción de la alerta sísmica.

¿Cómo evitar la cancelación de tu línea? Esto debes hacer si perdiste el servicio

Para evitar la cancelación de tu línea, lo único que debes hacer es realizar la vinculación de tu número de celular, una vez que este dado de alta podrás recuperar las llamadas, mensajes y datos. Te compartimos el paso a paso para hacerlo.



Conecta tu teléfono a una red Wi-Fi ; también puedes hacerlo con datos móviles.

a una ; también puedes hacerlo con datos móviles. Ingresa al portal web o aplicación telefónica.

Selecciona la opción de vincular o registrar línea con identidad.

o con identidad. Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Agrega tu identificación oficial, siguiendo las instrucciones que te da la página.

Calendario para el registro de líneas celulares en 2026

Marca la fecha clave. Este es el calendario oficial para el registro de líneas de celulares a lo largo del 2026.



Terminación "1" - 31 de agosto

Terminación "2" - 15 de septiembre

Terminación "3" - 30 de septiembre

Terminación "4" - 15 de octubre

Terminación "5" - 31 de octubre

Terminación "6" - 15 de noviembre

Terminación "7" - 30 de noviembre

Terminación "8" - 15 de diciembre

Terminación "9" - 31 de diciembre