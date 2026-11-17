De acuerdo a Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, más de 350 mil visas han sido retiradas por el gobierno de Donald Trump desde que comenzó su segundo periodo presidencial, en enero de 2025.

El funcionario explicó que las autoridades migratorias no se limitan a evaluar las solicitudes antes de aprobarlas, sino que también pueden revisar los documentos cuando ya fue aprobada la visa.

Se han revocado más de 350 mil visas americanas

En las declaraciones de Tommy Pigott a Breitbart News Daily, detalló que durante el primer año del actual gobierno se retiraron aproximadamente 100 mil visas.

Posteriormente, en un periodo inferior a 12 meses, se sumaron otras 250 mil cancelaciones.

More than 350,000 visas have been revoked under the Trump Administration. Every visa decision is a national security decision, and that standard continues even after a visa is issued. We will take action if we find grounds for revocation, such as violations, fraud, and criminal… pic.twitter.com/CPcIiBjwvs — Tommy Pigott (@statedeptspox) November 17, 2026

El portavoz justificó estas acciones al señalar que las autoridades intervienen cuando encuentran razones para invalidar un permiso migratorio.

“Durante la administración Trump se revocaron más de 350 mil visas. Cada decisión sobre una visa es una decisión de seguridad nacional, y este criterio se mantiene incluso después de su emisión. Tomaremos medidas si encontramos motivos para la revocación, como infracciones, fraude o actividades delictivas”, afirmó a través de su cuenta de X.

¿Cómo revisar el estatus de mi visa?

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha promovido una política de mayor sobre la situación migratoria de los extranjeros.

Entre las medidas aplicadas se encuentra la revisión de visas previamente concedidas a personas que, de acuerdo con las autoridades, podrían haber incumplido las condiciones de sus permisos o incurrido en conductas que justifican su cancelación.

Pasos para verificar el estatus de tu visa: