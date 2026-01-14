VIDEO: Sismo de magnitud 4.1 en Jalisco HOY 14 de enero 2026

Durante las primeras horas de este miércoles 14 de enero, los residentes y visitantes de la zona costera en el estado de Jalisco fueron sorprendidos por un sismo .

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en Jalisco

Exactamente, a las 07:18 horas, en el horario correspondiente al centro de México, los instrumentos de medición detectaron un sismo que tuvo su origen frente a las costas del estado. De acuerdo con los datos técnicos proporcionados por la Red Sísmica de Jalisco, el epicentro se ubicó a una distancia de 6.8 kilómetros en dirección norte respecto a Cabo Corrientes.

La mañana de este miércoles 14 de enero, se registró un sismo de magnitud 4.4 (preliminar) frente a las costas de Jalisco, con epicentro a 6.8 km al norte de Cabo Corrientes, a una profundidad de 6 km.



El evento sísmico presentó una magnitud que, de forma preliminar, se había calculado en 4.4 grados. Una de las características más relevantes de este suceso fue su escasa profundidad, estimada en apenas 6 kilómetros bajo la superficie. Esta condición, sumada a su ubicación geográfica, permitió que las vibraciones fueran claramente perceptibles en diversas poblaciones de la franja costera, especialmente en el área cercana a Puerto Vallarta, donde el movimiento se sintió con una intensidad moderada.

Activan protocolos de emergencia y monitorean posibles réplicas

Tras la detección del temblor, los protocolos de emergencia se activaron de manera automática para garantizar la integridad de los habitantes. La dependencia de Protección Civil del Estado de Jalisco inició rápidamente recorridos de vigilancia y supervisión en los municipios donde el fenómeno fue percibido.

En sus reportes iniciales, las autoridades han confirmado que, afortunadamente, no se han registrado daños en las estructuras de los edificios ni se han reportado personas heridas como consecuencia directa del movimiento de la tierra.

Hasta el momento no se reportan afectaciones y se mantiene el monitoreo en coordinación interinstitucional; recomendamos estar alerta, evitar rumores e informarse en canales oficiales.

A pesar de la ausencia de afectaciones mayores, el monitoreo por parte de los cuerpos de seguridad y rescate se mantiene de forma ininterrumpida. La vigilancia permanente tiene como objetivo principal identificar y descartar cualquier peligro que pudiera surgir si se presentan réplicas en las horas subsecuentes.

Por su parte, habitantes de localidades como Puerto Vallarta informaron que las herramientas tecnológicas funcionaron correctamente, ya que recibieron alertas tempranas en sus dispositivos móviles informando sobre la situación en curso.

Medidas de prevención y conducta ciudadana

En el contexto de este evento, las autoridades de Protección Civil han hecho un énfasis particular en la importancia de la prevención y la calma.

Se exhorta a la ciudadanía a contar con un plan de protección familiar debidamente practicado y a tener siempre preparada una mochila de emergencia que contenga un botiquín de primeros auxilios, provisiones alimenticias y la documentación esencial de cada integrante del hogar. Asimismo, resulta crucial identificar con antelación los sitios de menor riesgo dentro de las viviendas, oficinas y planteles educativos.

Para quienes se encuentran en la zona de costa, el protocolo de seguridad incluye una recomendación específica y vital: retirarse de las áreas de playas, desembocaduras de ríos y lagunas inmediatamente después de percibir un sismo. Durante el desarrollo de cualquier movimiento telúrico, la conducta ideal debe enfocarse en mantener la serenidad, alejarse de cristales o mobiliario que pudiera colapsar y evitar el uso de elevadores o realizar desplazamientos apresurados en escaleras.

