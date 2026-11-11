¿Sentiste un temblor hoy miércoles 11 de noviembre? Consulta todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información oficial actualizada.
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¿Por qué tiembla tanto en México?
El territorio mexicano presenta una elevada frecuencia de temblores debido a su ubicación sobre la confluencia de cinco placas tectónicas activas: Norteamericana, Cocos, Rivera, del Pacífico y del Caribe. La causa primordial es la subducción en el litoral del Pacífico, un proceso dinámico en el cual las placas oceánicas de Cocos y Rivera avanzan constantemente hacia el continente y se introducen por debajo de la corteza continental de la Placa Norteamericana. Conforme se hunden, estas estructuras acumulan una tensión considerable por la fricción que, al romperse de forma repentina, libera la energía almacenada en forma de ondas telúricas que se expanden a lo largo del país.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 11 de noviembre? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas
Durante el inicio de la mañana de este miércoles se reportó un temblor en Ciudad Hidalgo, Chiapas:
Magnitud: 4.0
Fecha y hora: 11/11/2026 a las 06:34:17 (tiempo del centro de México)
Epicentro: 121 km al SUROESTE de Cd. Hidalgo, Chis.
Coordenadas: Latitud 14.11, Longitud -93.11
Profundidad: 10 km
Sismo Pinotepa Nacional, Oaxaca
Esta madrugada se reportó un temblor en el estado de Oaxaca:
Magnitud: 4.3
Fecha y hora: 11/11/2026 a las 05:01:29 (tiempo del centro de México)
Epicentro: 73 km al SUR de Pinotepa Nacional, Oax.
Coordenadas: Latitud 15.69, Longitud -98.06
Profundidad: 15 km